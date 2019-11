RB Leipzig aan kop na vierde zege op rij; Dortmund juicht met tien man

RB Leipzig is voor in ieder geval enkele uren alleen koploper van de Bundesliga.

De ploeg van Julian Nagelsmann was zaterdagmiddag nipt te sterk voor SC Paderborn en wacht na de vierde competitiezege op rij af wat , dat drie punten minder heeft, zaterdagavond doet tegen het van Peter Bosz. stapte tegelijkertijd voor het eerst na de interlandperiode als winnaar van het veld. Het TSG van Alfred Schreuder remiseerde en onder de rode streep boekte alleen 1. FC Köln een klein succesje.

SC Paderborn 07 - 2-3

In een eenzijdige eerste helft in de Benteler Arena legde het team van Nagelsmann de basis voor de overwinning. De nieuwe koploper van de stond na vijf minuten spelen al met 0-2 voor. Op aangeven van Timo Werner opende Patrik Schick de score en een minuut later strafte Marcel Sabitzer balverlies van de thuisploeg af. Twintig minuten later was Werner het eindstation van een snelle counter, na goed voorbereidend werk van Christopher Nkunku. In de tweede helft maakte de thuisploeg een betere indruk en dat leidde tot een comeback. Verder dan doelpunten van Streli Bamba en Klaus Gjasula kwam het team van Steffen Baumgart niet.

- Borussia Dortmund 1-2

Het team van Favre had al snel een dubbele voorsprong te pakken. Het eerste schot na een kwartier spelen, van Jadon Sancho, was ook meteen een doelpunt: 0-1. Twee minuten later verzilverde Thorgan Hazard een pass van Achraf Hakimi vanaf de rechterkant. Hertha, met de debuterende Jürgen Klinsmann op de bank en Karim Rekik in de basis, werd moediger en kwam op 1-2 via Vladimir Darida. Een grotere domper voor de bezoekers was de tweede gele kaart voor Mats Hummels op slag van rust. Ondanks de ondertalsituatie slaagden die Borussen er toch in om drie punten te pakken, mede omdat de VAR oordeelde dat David Selkie buitenspel stond toen hij scoorde. Javairo Dilrosun deed de laatste twintig minuten mee.

TSG Hoffenheim - 1-1

De ploeg van trainer Alfred Schreuder had weinig tijd nodig om op voorsprong te komen, aangezien Florian Grillitsch Andrej Kramaric na zes minuten spelen al wegstuurde met een fraaie bal en de aanvaller vervolgens afrondde. Verdere grote kansen leken vervolgens uit te blijven in de eerste helft, maar in de blessuretijd werd het toch nog bijna 2-0 voor de thuisploeg door toedoen van Pavel Kaderabek. Na de onderbreking waren er mogelijkheden voor beide ploegen, maar had het er alle schijn van dat Hoffenheim met de drie punten aan de haal zou gaan. Twee minuten voor tijd kwam Düsseldorf echter toch nog langszij via Rouwen Hennings, die op aangeven van Alfredo Morales raak kon schieten.

1. FC Köln - 1-1

De eerste helft mocht er zijn: een gemiste strafschop, vier gele en twee gele-rode kaarten. Het was Florian Niederlechner die vijf minuten voor rust van dichtbij voor de verdiende 0-1 zorgde. Augsburg, met Jeffrey Gouweleeuw in de basis, had na acht minuten spelen nagelaten om op 0-1 te komen; Timo Horn keerde een penalty van André Hahn. In de tweede helft, met Kingsley Ehizibue als invaller, leek het scorebord in de RheinEnergieStadion niet meer in beweging te komen, ondanks een sterke tweede helft van de thuisploeg, maar vlak voor tijd viel toch de 1-1. Jhon Córdoba schoot het leer via Gouweleeuw tegen de touwen.