Razvan Marin 'een koopje: "Twaalf miljoen euro is zeker niet te veel"

Aad de Mos noemt de twaalf miljoen euro die Ajax naar verluidt voor Razvan Marin gaat betalen ‘een koopje’.

De oud-trainer is zeer te spreken over de kwaliteiten van de Roemeense middenvelder, die volgens De Telegraafkomende zomer de overstap maakt en een contract voor vijf jaar zal tekenen. Volgens de krant heeft een mondeling akkoord met de speler, die ook in de belangstelling van meerdere clubs staat, waaronder . Ajax heeft echter de beste kaarten voor zijn komst, omdat hij de kwartfinalist van de ziet als een mooie tussenstap. "Als je het vergelijkt met de transfersommen die wereldwijd worden betaald, is twaalf miljoen euro zeker niet te veel", reageert De Mos. "Het is een heel goede prijs."



De Mos zag Marin regelmatig in actie en weet wel waarom de Amsterdammers de portemonnee willen trekken. "Een echte Ajax-speler, technisch vaardig met inzicht, een goede pass en creativiteit. Ik snap de keuze van Ajax heel goed, want opbouwend en in aanvallend opzicht is hij echt een goede speler, een jongen naar mijn hart, die ook nog eens scorend vermogen heeft", aldus de voormalig Ajax-trainer.



Naar verwachting wordt Marin na de interland tussen Roemenië en Faeröer medisch gekeurd bij Ajax, al ontkent de speler vooralsnog. De Roemeens Voetballer van het Jaar 2018 zag oud-international Gheorge Hagi altjid als zijn idool. "Ik heb veel van hem geleerd toen ik bij Viitorul Constanta speelde", zei hij eerder in Het Laatste Nieuws. "Hij is de beste Roemeense voetballer ooit. Sommige mensen hebben niet de kans om hem te ontmoeten, ik groeide op met mister Hagi. Hij was er elke dag, gaf me advies, geloofde in mij en doet dat nu nog. Als ik de kans krijg met hem te praten, dan doe ik dat. Mister Hagi vergeleek me met Xavi."