Rayan Cherki: Lyon's 16-jarige sensatie trekt de aandacht van Europa's grootste clubs

De tiener wordt beschouwd als een van de grootste talenten van het continent en hij heeft zijn debuut in het eerste al gemaakt voor de Ligue 1-ploeg.

Het Franse voetbal heeft meer dan een redelijk aandeel wonderkinderen voortgebracht en is daarom een land dat weet wanneer het een echt speciale speler in handen heeft.

Dit gaat op voor de zestienjarige Rayan Cherki.

De laatste keer dat er een dergelijk enthousiasme was rond een jonge speler in Frankrijk, ging het over een bepaalde Kylian Mbappé. In Cherki lijkt Lyon een talent te hebben ontdekt dat binnenkort samen zou kunnen spelen met de Paris Saint-Germain-sensatie bij Les Blues op jacht naar titels.

Geboren in augustus 2003 in Pusignan - een oostelijke buitenwijk van Lyon - werd hij gespot als een zevenjarige toen hij speelde voor AS Saint-Priest; dezelfde club waar voormalig Lyon-aanvoerder Nabil Fekir zijn eerste voetstappen op het veld zette.

Nadat hij was ingeschreven in de opleiding van Lyon, baande hij zich een weg door de verschillende leeftijdsgroepen, waarbij hij jongens van zijn eigen leeftijd regelmatig aftroefde. Door een geval van knie-osteochondritis - een aandoening die kan optreden bij tienertalenten die hun groei enigszins belemmert - stond Cherki op dertienjarige leeftijd een jaar aan de kant. Toen hij eenmaal terug op het veld was, verspilde hij weinig tijd om opnieuw indruk te maken op degenen die op zijn pad kwamen.

In september 2018 werd hij de jongste speler die scoorde in de UEFA Youth League op slechts 15-jarige leeftijd en 33 dagen tijdens een 4-1 overwinning op . Dat record heeft hij echter al weer verloren aan de 14-jarige aanvallende sensatie van Youssoufa Moukoko.

Twee maanden later scoorde hij een hattrick in vijf minuten tijd voor Lyon Onder-17 tegen Auxerre, ondanks dat hij twee jaar onder zijn leeftijdscategorie speelde. De opleiding van Lyon is altijd rijk geweest aan talent - Karim Benzema, Alexandre Lacazette, Hatem Ben Arfa en Fekir doorliepen er de opleiding - maar weinigen hebben een dergelijke impact gehad als Cherki op zijn leeftijd.

"Hij is een jongen die altijd dingen uitvindt. Hij creëert het onverwachte en trekt de aandacht van iedereen - teamgenoten, coaches, tegenstanders, fans", zei Jean-Baptiste Gregoire, die Cherki heeft gecoacht gedurende zijn tijd in de opleiding van Lyon, in een recent interview. "Maar wat het meest indruk op mij maakt, is zijn passie voor voetbal, zijn vastberadenheid en zijn wil om zo snel mogelijk het hoogste niveau te bereiken."

De volgende stap op Cherki's beklimming van de voetballadder was een debuut in de hoofdmacht. Na een indrukwekkende start van het seizoen bij de jeugd, maakte hij op 19 oktober als invaller na 83 minuten zijn opwachting tijdens een saai 0-0 gelijkspel tussen Lyon en . Clubvoorzitter Jean-Michel Aulas gaf de aanzet voor een staande ovatie in het Groupama Stadium voor de spelmaker. De opwachting van Cherki bleek het hoogtepunt te zijn van de eerste wedstrijd van Rudi Garcia na het ontslag van Sylvinho.

"Er is geen druk voor jonge spelers om te spelen. Ik sta alleen in mijn sportieve keuzes", hield Garcia vol toen hem werd gevraagd of het geven van een debuut aan Cherki een truc was om fans te overtuigen die de aanstelling van de voormalige -trainer in twijfel hadden getrokken. "Het trainingscentrum van Lyon is van hoge kwaliteit met getalenteerde spelers. Cherki is misschien de grootste aandachtstrekker van de opleiding en hij speelde omdat hij een getalenteerde jongen is. We zullen het rustig aankijken, maar als jonge spelers deze groep iets kunnen brengen, zou ik mezelf niet van hen beroven."

Garcia maakte zijn eigen woorden waar door Cherki 33 minuten te laten spelen tijdens de cruciale confronatie van voorafgaand aan de interlandperiode. Het lijkt nu duidelijk dat de tiener voor de rest van het seizoen deel uit blijft maken van het eerste team.

Waar hij uiteindelijk het beste uit de voeten kan, blijft echter een mysterie. Hij kan uit de voeten op de gehele aanvallende linie en achter de centrumspits als nummer 10. Cherki heeft nog geen vaste positie en in de volgende fase van zijn ontwikkeling zal hij waarschijnlijk een bepaalde rol op het veld beginnen te vervullen in plaats van te domineren op alle plekken zoals hij in de jeugd heeft gedaan. Zijn doelpuntenstatistieken suggereren dat hij zo ver mogelijk naar voren moet spelen en hij beschikt daarnaast over een soortgelijk vermogen om de moeilijkste passes te geven.

Cherki is door voormalig Lyon-trainer Bruno Génésio beschreven als "an alien" die vergelijkbaar is met Ben Arfa in zijn vermogen om een wedstrijd in een oogwenk te veranderen en er is een overtuiging binnen Lyon dat hij het talent heeft om de successen van voormalig jeugdspeler Benzema te evenaren naarmate zijn carrière zich ontwikkelt.

Verrassend genoeg is de huidige club van Benzema, , niet een van Europa's superkrachten die in verband wordt gebracht met de komst van Cherki, hoewel er al tal van andere potentieel geïnteresseerde clubs zijn. , , , en hebben naar verluidt de ontwikkeling van Cherki gevolgd, hoewel Lyon hem snel aan zich heeft gebonden door hem een professioneel contract aan te bieden dat loopt tot het einde van het seizoen 2021/22.

Als Cherki zijn huidige ontwikkeling een vervolg geeft, zal hij onvermijdelijk in de voetsporen van Benzema treden en vertrekken bij Lyon. De sleutel voor nu is dat de tiener elke kans aangrijpt die hij in de hoofdmacht van de -ploeg krijgt. Als hij dat doet, wordt hij misschien wle de volgende superster van het Franse voetbal.