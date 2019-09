Rashford: "Twee jaar geleden had Man United dit niet van Astana gewonnen"

De aanvaller was blij met zijn team, dat op Old Trafford in de EL-poule van AZ en Partizan Belgrado won van het uiterst stugge Astana.

Marcus Rashford gelooft dat twee jaar geleden niet de 'togetherness' had die het nu wel tentoon spreidde tegen de ploeg uit Kazachstan.

United begon hun avontuur in Groep L met een 1-0 zege dankzij een goal van tienersensatie Mason Greenwood.

De 17-jarige Engelsman scoorde zijn eerste profgoal voor de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer, die veelal uit jonge talenten en reserves bestond.

Het veldspel was niet fraai, maar daar maalde Marcus Rashford na afloop geen seconde om. "Het was niet ons beste optreden, maar ik zag veel goede dingen tegen een ploeg die lastig te breken is."

"Als ik twee jaar terug ga in de tijd, denk ik niet dat het team de saamhorigheid had om een wedstrijd als deze tot een goed einde te brengen. Iedereen verwacht dat het een makkie wordt, maar zij kwamen ook om te winnen."

De Portugese rechtsback Diogo Dalot kreeg ook een basisplaats in de jongste United-opstelling in een Europese wedstrijd sinds december 2012. Het was zijn eerste duel van het seizoen nadat een blessure roet in het eten gooide voor de 20-jarige verdediger.

Na afloop ging het echter vooral om Greenwood, die klaar lijkt om dit seizoen meer verantwoordelijkheid te nemen nu Romelu Lukaku en Alexis Sanchez de ploeg verlaten hebben.

"Hij heeft hard gewerkt", constateert Dalot. "Mason, [Tahith] Chong, Angel [Gomes], de andere jongelingen en ik werken allemaal hard. Mason hielp ons goed vandaag, dus ik ben blij voor hem."

Over United's jeugdplan is Dalot vanzelfsprekend enthousiast. "Ik denk dat de club daarop draait - als je goed genoeg, ben je oud genoeg. Dat willen we hier zien. Als we hard blijven werken, denk ik dat Ole ons kansen blijft geven."

Voor het eerst sinds maart won Manchester United weer eens twee wedstrijden achter elkaar. Zondag kan nummer drie volgen tegen . Man United staat momenteel op de vierde plaats in de Premier League.