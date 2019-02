"Rashford kan alles aan & Mbappé's talent is beangstigend"

Twee van de beste jonge spitsen nemen het volgende week tegen elkaar op in de Champions League en Engels international Jesse Lingard blikt vooruit.

De aanvaller van Manchester United is van mening dat ploeggenoot Marcu Rashford 'alles aan kan' nu de jonge aanvaller volledig tot bloei is gekomen onder interim-trainer Ole Gunnar Solskjaer. De 21-jarige werd door voorganger José Mourinho steeds op de vleugels geposteerd, maar het kind van de club blijkt veel beter te renderen nu Solskjaer hem de voorkeur geeft in de punt van de aanval, waar eerst Romelu Lukaku stond.

Op zijn favoriete positie maakte Rashford al zes goals in de laatste tien duels. Lingard maakt van dichtbij mee hoe de aanvaller schitert en geeft in gesprek met Goal aan dat hij daar zelf graag een steentje aan bijdraagt. "Hij is zo jong en bereikt al zo veel. Hij kan alles aan. Het is een bescheiden jongen en hij blijft altijd met biede beentjes op de grond. Hij houdt gewoon van voetbal en speelt met een lach op zijn gezicht, wat ook belangrijk is. Zijn vorm is geweldig op het moment en hij benut elke kans die hij krijgt."

"Hij werkt keihard en helpt het team met zijn goals en assists. Dat maakt hem enorm belangrijk voor ons. We zetten hoog druk en hij is de eerste aanjager. Ik houd altijd een oogje in het zeil voor hem als hij moeilijkheden heeft op het veld. Dan ben ik er om hem te steunen. Zo verloor hij zijn hoofd een beetje tegen Manchester City. Dan ben ik er, of het nu bij Engeland of bij de club is. Ik ben er altijd geweest en zal hem altijd helpen."

De Mancunians nemen het volgende week in de Champions League op tegen Paris Saint-Germain en beide clubs is er veel aan gelegen om de volgende ronde te halen. Manchester United mag hoop koesteren nu Neymar niet van de partij kan zijn met een gebroken middenvoetsbeentje. Toch heeft PSG nog voldoende kwaliteit om minimaal als gelijkwaardig te worden ingeschaald, weet ook Lingard.

Hij geeft aan dat Neymar tot de besten ter wereld moet worden gerekend en wijst tegelijkertijd naar de vele andere kanonnen van de puissant rijke club. "Je kunt veel leren van spelers als Neymar. Ik wil tegen de beste spelers ter wereld spelen en zij hebben daar een aantal van in de ploeg. Ze doen het goed op het moment en Mbappé is een erg goede voetballer. Hij is ook nog zo jong... Het is beangstigend."

Toch laat Lingard zich niet afschrikken. "We willen genieten van deze mogelijkheid en spelen tegen de allerbesten. Champions Leaguevoetbal tegen PSG. Veel groter dan dat wordt het niet. We willen winnen en als we het goed aanpakken, kunnen we de klus klaren", besluit de aanvaller. Manchester United start in eigen huis, op 12 februari. De return wordt gespeeld op 6 maart.

