"Rashford heeft alles in huis om de belangrijkste man van Manchester United en Engeland te zijn"

Marcus Rashford trof weer doel bij een nipte zege op Tottenham Hotspur en volgens Alan Shearer is de jonge aanvaller eindelijk volledig 'los' gekomen.

De oud-spits is van mening dat Rashford de 'persoon om wie het allemaal draait' kan worden voor Manchester United en Engeland. De 21-jarige heeft wat Shearer betreft alles in huis om het te maken als topspits. De vanuit de jeugd doorgebroken Rashford kreeg sinds het vertrek van Louis van Gaal geen kansen meer om zich te doen gelden als spits. José Mourinho kreeg het in zijn tijd als trainer maar niet voor elkaar om de beloftevolle aanvaller te laten excelleren.

Onder de in december aangestelde Ole Gunnar Solskjaer is het plots een andere wereld voor de aanvaller, die zijn vierde goal in zes wedstrijden aantekende. Zijn 1-0 tegen concurrent Tottenham Hotspur bleek direct de winnende, waardoor United nu op zes overwinningen in zes duels staat onder leiding van de Noorse interim-trainer.

Shearer, zelf voormalig topscorer van de Premier League en oud-international, gelooft dat er nog veel meer mogelijk is voor de nieuwe ster van United. In gesprek met The Sun stelt hij het als volgt: "Marcus Rashford heeft vleugels gekregen omdat hij eindelijk een trainer heeft die volledig in hem gelooft. NIemand heeft ooit getwijfeld aan zijn talent, maar onder Solskjaer krijgt hij eindelijk de mogelijkheid om het waar te maken en het is geweldig om te zien."

De oud-spits noemt Rashford nu al de belangrijkste speler bij Manchester United. "Hij heeft alles in huis om de slagen als topspits. Hij beweegt zich uitstekend en wordt steeds beter. Hij heeft de snelheid om elke verdediging angst aan te jagen en zijn afronding is uitstekend. Na die pass van wereldklasse van Paul Pogba liet hij tegen de Spurs weer zien hoe veel vertrouwen hij nu heeft. Rashford toont kalmte voor de goal wat we niet eerder zagen en dat heeft te maken met ervaring."

Shearer denkt dat het van nu af aan alleen nog maar beter gaat worden voor Rashford, die door Mourinho vooral op de vleugels werd geposteerd. "Toen speelde hij op andere posities, maar er zit een topspits in hem en we gaan meer en meer bewijs zien van zijn progressie. Hij kwam ooit als erg jonge jongen in de ploeg omdat er toen veel blessures waren bij Manchester United", herinnert Shearer zich over de entree van Rashford.

"Het was haast alsof hij de allerlaatste persoon was die ze konden oproepen, wat oneerlijk was voor hem. Hij begon geweldig, maar viel toen stil. Dat kan gebeuren bij jonge spelers. Op zijn 21e moet hij nu zorgen dat hij de verleidingen van het leven de baas blijft en dat hij zich blijft focussen op zijn ontwikkeling. Het is niet dat ik me daar zorgen over maak bij hem, maar het kan gebeuren." Indien Rashford zulke valkuilen vermijdt, ziet Shearer de toekomst uiterst zonnig in. "In dat geval hebben Manchester United en Engeland een absolute topspits in handen voor een hele lange tijd."

