Ranieri des duivels na gemiste strafschop: "Ik wilde hem vermoorden"

Claudio Ranieri boekte zaterdag met Fulham zijn tweede zege van dit seizoen (1-0), maar toch was de Italiaan na afloop niet helemaal tevreden.

Fulham versloeg Huddersfield Town op eigen veld met 1-0 en Aleksandar Mitrovic tekende in blessuretijd voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Vlak daarvoor had ploeggenoot Aboubakar Kamara ook al kunnen scoren. Hij legde zeven minuten voor tijd namelijk aan voor een strafschop, maar stuitte uiteindelijk op doelman Jonas Lössl. Ranieri had na afloop geen goed woord over voor een actie van Kamara, vlak voor zijn elfmetertrap.



De thuisploeg mocht in de slotfase van de degradatiekraker een strafschop nemen nadat Huddersfield Town-verdediger Chris Löwe de bal op hand had geregen. Vaste penaltynemer Mitrovic diende zich aan voor het buitenkansje, maar Kamara ontfermde zich uiteindelijk tegen de afspraken in over de strafschop. De actie van de 23-jarige Fransman zette kwaad bloed bij Ranieri. "Ik wilde hem vermoorden", reageert de Italiaanse oefenmeester na afloop furieus in gesprek met de BBC .



Kamara benutte eerder dit seizoen een strafschop tegen Manchester United, maar toen Mitrovic was al gewisseld. "Ik zei tegen Aboubakar dat hij de bal aan Mitrovic moest geven. Hij neemt de strafschoppen", vervolgt Ranieri. "Ik vind het ongelooflijk dat hij dat niet deed. Hij toonde geen respect aan mij, de club, het team en de supporters. Ik heb hem gesproken, dit is niet juist. Mitrovic had de penalty moeten nemen, klaar."



Mitrovic zelf wenst niet te veel woorden vuil te maken aan het incident. "We hadden een kleine discussie op het veld. Volgens mij moet ik de strafschoppen nemen. Hij dacht er anders over, maar dat respecteer ik. Ik heb in het verleden hetzelfde gedaan. Ik heb er geen problemen mee. Hij heeft de strafschop gemist en dat is onderdeel van het voetbal. Laten we niet vergeten dat hij de wedstrijd veranderde toen hij inviel in de tweede helft", besluit de Serviër met een compliment aan het adres van Kamara.