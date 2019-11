Ramsey pakt Ronaldo doelpunt en record af: "Ik heb mijn excuses aangeboden"

Aaron Ramsey heeft zijn excuses aangeboden aan Cristiano Ronaldo voor het stelen van zijn doelpunt in de wedstrijd tegen Lokomotiv Moskou.

De Portugees baalde zichtbaar van de actie van zijn ploeggenoot, waardoor hij hem niet alleen een doelpunt maar ook een record werd ontnomen. Ramsey laat weten dat het niet zijn intentie was om het doelpunt van Ronaldo af te pakken.

Op bezoek bij Lokomotiv Moskou leek Ronaldo al vroeg in de wedstrijd te scoren vanuit een vrije trap. Doelman Guilherme blunderde en zag de bal door zijn benen over de doellijn rollen. Vlak voordat de bal de lijn passeerde, gaf Ramsey het beslissende tikje waardoor hij het doelpunt op zijn naam kreeg. Ronaldo was zichtbaar teleurgesteld in de actie van zijn ploeggenoot.

Lees beneden verder

Wanneer de Portugees de goal op zijn naam had gekregen, zou hij de eerste speler in de zijn geweest die tegen 34 verschillende clubs had gescoord. Door de actie van Ramsey blijft hij op 33 staan, naast Lionel Messi en oud-spits Raúl.

won de wedstrijd uiteindelijk met 1-2 door een late goal van Douglas Costa. Na afloop van het duel ging Ramsey in op het moment in de vierde minuut. "Ik dacht dat de keeper veel dichter bij me was en de bal bij me weg zou kunnen halen", wordt de ex-middenvelder van onder meer geciteerd door Goal . "Op instinct schoot ik de bal over de lijn. Ik heb mijn excuses aangeboden aan Cristiano."

Door de overwinning verzekerde Juventus zich van een plek in de volgende ronde van de Champions League. Met nog twee wedstrijden voor de boeg is het gat met Lokomotiv Moskou en zeven punten. "We hebben nog genoeg werk te verrichten om bovenaan in de poule te eindigen. Maar ons doel was ons kwalificeren voor de volgende ronde en dat is ons vanavond gelukt", aldus Ramsey. Juventus neemt het op 26 november thuis op tegen , terwijl de groepsfase op 11 december wordt afgesloten met een uitwedstrijd tegen Bayer Leverkusen.