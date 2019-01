Ramsey klaar om vijfjarig Juventus-contract te tekenen na doorlopen eerste deel medische keuring

De Arsenal-middenvelder is een stap dichterbij gekomen om Juventus-speler te worden, waar een komst in de zomer wordt afgerond.

Aaron Ramsey heeft het eerste deel van een medische keuring bij Juventus voltooid en de Arsenal-middenvelder komst steeds dichterbij het ondertekenen van een vijfjarig contract bij de regerend landskampioen, begrijpt Goal.

De international van Wales wordt komende zomer transfervrij als zijn huidige contract bij the Gunners afloopt.

Toonaangevende clubs uit heel Europa hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn om de 28-jarige middenvelder aan hun selecties toe te voegen. Juventus heeft echter de concurrentie verslagen en staat klaar om de komst van Ramsey te voltooien.

Ramsey gaat een langdurig contract tekenen bij i Bianconeri, waar hij zeven miljoen per jaar gaat verdienen plus bonussen - zoals eerder onthuld door Goal.

Die overeenkomst kwam zondag een stap dichterbij toen het proces van het afronden van fysieke onderzoeken begon. Juventus-functionarissen waren in Londen om Ramsey te ontmoeten en toezicht te houden op de start van een medische keuring.

De Italiaanse grootmacht hebben een soortgelijke aanpak gekozen toen ze in het verleden eerder spelers transfervrij overnamen. Het verlangen van beide kanten is om de gesprekken buiten de belangstelling te houden.

Ramsey is echter dichbij een overeenkomst en zijn zaakwaarnemer - David Baldwin- zal naar verwachting deze week een ontmoeting hebben met de functionarissen van de koploper van de Serie A in Milaan.

Die besprekingen zijn bedoeld om een deal te sluiten, waarbij het als een formaliteit wordt beschouwd dat een lucratief contract zal worden opgezet.

Zodra die voorwaarden zijn overeengekomen, zal de concurrentie in Bayern München en Paris Saint-Germain met succes zijn afgeschut. Juventus moet echter geduldig zijn voordat ze hun nieuwe speler officieel mogen verwelkomen.

Arsenal heeft duidelijk gemaakt dat ze niet van plan zijn om Ramsey te laten vertrekken in janauri, ondanks het feit dat zijn contract ten einde loopt.

De Italiananen zullen de vraag nog één keer stellen aan the Gunners, in een laatste poging om tot een overeenkomst tijdens de winterse transferperiode, maar verwachten Ramsey in de voorbereiding op het nieuwe seizoen te mogen begroeten.