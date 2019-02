Rampzalige reeks leidt tot vierde trainerswissel in Bundesliga

Michael Köllner is niet langer de trainer van 1. FC Nürnberg, dat troosteloos onderaan staat in de Bundesliga.

Köllner was vanaf mei 2017 eindverantwoordelijke bij Nürnberg. Het ontslag volgt nadat afgelopen maandag manager Andreas Bornemann het veld al moest ruimen. Nürnberg verloor acht van de laatste negen competitiewedstrijden en is afgezakt naar de laatste plaats in de Bundesliga, met 12 punten uit 21 wedstrijden. Eerder promoveerde Köllner nog met de club naar de Bundesliga, nadat hij als interim-trainer overkwam van het tweede elftal.



Assistent-trainer Boris Schommers en oud-speler Marek Mintal nemen voorlopig de taken van Köllner over. Nürnberg hoopt met dit duo de negatieve spiraal te kunnen doorbreken. Van de laatste vijftien competitiewedstrijden wonnen de Duitsers er niet één, uiteindelijk reden voor de club om afstand te nemen van de trainer.



Köllner is de vierde trainer die dit seizoen wordt ontslagen in de Bundesliga. Eerder vertrok Tayfun Korkut bij VfB Stuttgart, André Breitenreiter bij Hannover 96 en Heiko Herrlich bij Bayer Leverkusen. Laatstgenoemde werd in december opgevolgd door Peter Bosz.