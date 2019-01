Ramos woest over arbitrage: "Wat ik hier heb gezien, is werkelijk schandalig"

Real Madrid ging zondagavond in eigen stadion met 0-2 onderuit tegen Real Sociedad.

Na afloop van het treffen was er in het Madrileense kamp woede over de arbitrage, die de Koninklijke tot twee keer toe een strafschop zou hebben onthouden. Sergio Ramos is woest over het optreden van scheidsrechter José Luis Munuera Montero en de videoscheidsrechter.

"De scheidsrechter heeft een grote rol gespeeld in deze wedstrijd. Tot nu toe heb ik de aanwezigheid van de VAR altijd verdedigd, maar het zal moeten verbeteren. Wat ik hier heb gezien, is werkelijk schandalig. Hij had ons een strafschop kunnen geven en de VAR kunnen raadplegen. Na de beelden in de kleedkamer te hebben gezien, vragen we alleen maar om eerlijkheid. Soms worden we als spelers bestraft voor ons gedrag op het veld en de scheidsrechterscommissie zou nu het zelfde moeten doen", tekenen verschillende Spaanse media op uit de mond van Ramos.



"De VAR is aanwezig, maar je moet hem wel raadplegen en weten hoe je het moet gebruiken", gaat de verdediger verder. "We zijn gemotiveerd om voor de titel in LaLiga te vechten, maar het zal lastig worden. Het wordt alleen maar moeilijker door de dingen die hier gebeurd zijn. Als je op het veld staat, is het allemaal nog een stuk lastiger. Als aanvoerder probeer ik de scheidsrechter altijd te verdedigen en te helpen, maar zijn optreden hier was schandalig."



"De tweede gele kaart voor Lucas Vázquez was erg hard. Ik heb nog nooit iemand een gele kaart zien krijgen voor een dergelijke overtreding, terwijl er nog drie spelers van Real Madrid om hem heen staan", aldus Ramos. "We hebben de laatste tijd veel moeizame tijden meegemaakt, dat is nu ook geval. We moeten eens goed naar onszelf kijken. De strijd met Barcelona wordt steeds moeilijker, omdat zij weinig laten liggen en het gat zo alleen maar toeneemt. We geven in ieder geval niet op, ook al worden we zeven keer geschopt."



"We moeten constateren dat het geen kwestie van pech meer is", voegt een kritische Luka Modric toe in gesprek met Marca . "We creëren veel en strijden er wel voor, maar de bal gaat er gewoon niet in. Er zijn genoeg redenen die verklaren waarom het niet loopt. We moeten meer voor elkaar door het vuur gaan en als team spelen. Ook al lijkt de titel uit zicht, we moeten iedere wedstrijd aangrijpen om als mannen te spelen en orde op zaken te stellen."