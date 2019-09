Ramos: Scheidsrechter bood excuses aan voor gele kaart na brilgebaar

Spanje heeft vijftien punten uit vijf duels in Groep F na een zege op Roemenië en na afloop was vooral Sergio Ramos onderwerp van gesprek.

Sergio Ramos heeft onthuld dat scheidsrechter Deniz Aytekin zijn excuses heeft aangeboden voor de gele kaart die hij kreeg na zijn bijzondere viering van zijn goal in het EK-kwalificatieduel.

De captain van opende de score vanaf de penaltystip voor Spanje, terwijl de in bloedvorm verkerende Paco Alcacer de voorsprong verdubbelde.

Ramos deed zijn handen voor zijn ogen om een brilgebaar te maken na zijn doelpunt en arbiter Aytekin gaf hem geel omdat hij dacht dat hij de Roemeense fans wilde provoceren.

De Spaanse verdediger legde echter uit dat het zijn intentie was om zijn neefje, die een bril draagt, een hart onder de riem te steken.

"Ik heb al met de scheids gesproken. Ik wilde mijn goal opdragen aan mijn neefje, die net als ik een bril nodig heeft om goed te kunnen zien."

"Ik wilde hem laten zien dat er niets mis is met het dragen van een bril. Ik richtte mijn viering dan ook op de camera [en niet op de Roemeense fans]."

"De scheidsrechter begreep het, bood zijn excuses aan en vond het jammer hoe het gelopen is", aldus Ramos, die alweer zijn tiende goal vanaf de penaltystip maakte namens zijn land.

Ramos riep zijn ploeg ook op om scherper voor de goal te zijn, want uiteindelijk had men een geweldige redding van doelman Kepa Arrizabalaga nodig om de zege veilig te stellen.

Invaller Florin Andone had de achterstand namens Roemenië verkleind tot 2-1 en elf minuten voor tijd kreeg Diego Llorente rood bij Spanje, waardoor het nog even spannend werd.

Kepa liet echter zien waarom hij de voorkeur krijgt boven David de Gea en hield Puscas van scoren af toen hij van dichtbij de 2-2 binnen dacht te koppen.

De nieuwe bondscoach Robert Moreno begon zijn campagne als opvolger van Luis Enrique zodoende met een overwinning, tot vreugde van Ramos.

"We wisten dat het lastig zou worden, want elke interland is lastig. We hadden meer moeten doen in de eerste helft, maar het mocht niet zo zijn."

"We moeten leren om dit soort wedstrijden in het slot te gooien in plaats van tot het einde te moeten vrezen voor puntverlies. Tegen de Faeröer Eilanden moet het beter."