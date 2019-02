Ramos ontkent bewuste kaart: "Dan had ik dat in de groepsfase al gedaan"

Sergio Ramos pakte in de absolute slotfase van de wedstrijd tegen Ajax in de Champions League een gele kaart en dat zorgt voor flink wat commotie.

De aanvoerder van Real Madrid moet de return in het Santiago Bernabéu zodoende aan zich voorbij laten gaan. Na afloop van het duel werd de Spaanse verdediger ervan beschuldigd de gele kaart bewust te hebben gepakt om eventuele problemen in de kwartfinale te voorkomen. In gesprek met Marca gaat Ramos zelf in op de commotie over zijn mogelijke schorsing.

De UEFA heeft namelijk een onderzoek geopend naar de gele kaart van Ramos. Als wordt bewezen dat hij de prent bewust pakte, kan hem dat een extra wedstrijd schorsing opleveren. "Ik ben zeer verrast door dit alles. Ik wilde de overtreding forceren, een fout die onvermijdelijk was", vertelt Ramos tegenover de Madrileense sportkrant. "Het was een zeer gevaarlijke tegenaanval in de 88e minuut en de wedstrijd lag nog helemaal open", verdedigt hij zichzelf.



Zijn woordkeuze na afloop vond Ramos achteraf gezien niet helemaal goed. "Ik zou liegen als ik zeg dat ik niet wist dat ik geschorst zou worden. Maar ik wist ook dat er geen andere mogelijkheid was dan een overtreding te maken. Dat is wat ik na de wedstrijd bedoelde met het nemen van moeilijke beslissingen in het voetbal." Ramos mist de return tussen Real Madrid en Ajax op dinsdag 5 maart in het Santiago Bernabéu. De Madrilenen verdedigen een 2-1 voorsprong en staan met een been in de kwartfinale.



Ramos liet eerder de twee groepswedstrijden tegen CSKA Moskou al aan zich voorbij gaan. "Als ik een schorsing wilde afdwingen, had ik het in de groepsfase kunnen doen. Bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen AS Roma, toen we al gekwalificeerd waren. Ook in de laatste groepswedstrijd tegen CSKA had het gekund, maar voor dat duel werd ik niet opgeroepen." De sterkhouder uit Sevilla heeft inmiddels alweer 119 wedstrijden namens Real Madrid afgewerkt in de Champions League.