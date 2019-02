Ramos klaar voor Barcelona en Ajax: "Ik krijg er een kick van"

Real Madrid wacht de komende weken een loodzwaar programma in zowel binnen- als buitenland. Sergio Ramos is er klaar voor.

Real moet in een dubbel duel met Barcelona uitmaken wie de finale van de Copa del Rey bereikt, speelt in competitieverband tegen stadsgenoot Atlético Madrid én Barcelona en hoopt ten koste van Ajax de kwartfinales van de Champions League te bereiken. Een fase waarin alles valt of staat voor de Koninklijke.



"We spelen tegen Barcelona, de koploper van LaLiga. En het is onze tegenstander in de Copa del Rey. Daarnaast staat komend weekeinde de derby tegen Atlético op het programma. Nu komt al het moois eraan. Daar krijg ik, als voetballer, een kick van", vertelde Ramos in gesprek met Antena 3. "We spelen om alles in de Champions League, LaLiga en de beker. We moeten goed zijn, maar we verkeren momenteel in een sensationele vorm."



Real Madrid startte het nieuwe kalenderjaar met een remise tegen Villarreal (2-2) en een thuisnederlaag tegen Real Sociedad (0-2), maar sindsdien werden liefst zeven van de acht officiële duels in winst omgezet. De 1-0 bekernederlaag bij Leganés bleef zonder gevolgen, na de 3-0 zege in het heenduel. Ramos sprak tevens over zijn bijzonder trefzekere seizoen: tien doelpunten voor Real en vier in het nationale elftal van Spanje. Acht doelpunten kwamen vanaf elf meter tot stand, al dan niet via een Panenka.



"Toen Cristiano Ronaldo hier nog was, trainden altijd dezelfde spelers op strafschoppen. We verloren nooit een wedstrijd en nu is het aan mij om de strafschoppen te nemen. De Panenka? Het is een manier om een strafschop te nemen en te voelen. Ik wil mijn tegenstander niet beledigen of vernederen. Daar doe ik het niet om. Als iemand dat wel zo heeft gevoeld, bied ik mijn excuses aan. Het gaat om fracties van seconden waarin je moet beslissen hoe je een strafschop moet nemen en de keeper moet verslaan. Iets makkelijk doen wat moeilijk is. Soms is iets geks het makkelijkst. Op basis van hoe de keeper beweegt, kies ik voor de andere hoek."



"Een enkele keer was ik heel erg van mezelf overtuigd en koos ik voor een Panenka, maar nooit om de keeper te vernederen. Het is iets geks waar ik zeer goed de controle over heb." Ramos weet dat hij nu al aan zijn meest trefzekere seizoen ooit bezig is. "Iedereen die van voetbal houdt, weet wie heeft gescoord. Dat is een beetje oneerlijk. Het defensieve werk van een elftal wordt vergeten, dat is heel belangrijk. Maar ik heb de drang naar voren van een aanvaller. Het is mooi om doelpunten aan je familie op te dragen."