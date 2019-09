Ramos: "Ik hoop dat ik de tweehonderd wedstrijden bereik"

Sergio Ramos hoopt de tweehonderd interlands voor Spanje te bereiken nadat hij zondagavond Iker Casillas' record evenaarde.

De centrale verdediger speelde zondag in de 4-0 zege op de Faroër Eilanden zijn 167 interland voor Spanje en kwam daarmee op gelijke hoogte met Iker Casillas, die het interlandrecord in handen had. De speler van , die in 2005 zijn debuut maakte, stelt zichzelf nu een nieuw doel.

"Record zijn er om verbroken te worden", vertelt Ramos in gesprek met Spaanse media. "Ik hoop dat dit momentum, enthousiasme en ambitie met altijd vergezelt en dat ik tweehonderd wedstrijden bereik, wat het doel is. Je moet het moeilijk maken."

Casillas prees Ramos nadat hij hem had vergezeld in de geschiedenisboeken van zijn land. "Gefelicteerd met die 167 wedstrijden! Ik hoop dat er nog veel meer zullen volgen", tweette Casillas.

Ramos, die in 2008 en 2012 Europees kampioen werd en in 2010 het WK won, waardeert de woorden van zijn voormalige ploeggenoot. "Ik ben gevleid door Ikers lof. Ik moet zijn aantal nog steeds verbeteren en ik hoop dat ik nog vele jaren voor dit land kan spelen."

Lees beneden verder

Dankzij twee doelpunten van zowel Rodrigo als Paco Alcácer zette la Roja een grote stap richting kwalificatie voor Euro 2020. Het land staat eerste in Groep F, met achttien punten uit zes wedstrijden en zeven punten voorsprong op nummer twee Zweden.

Ramos heeft lovende woorden over voor bondscoach Roberto Moreno, die Luis Enrique in juni verwing, nadat de voormalige trainer van om persoonlijke redenen aftrad vóór de dood van zijn dochter vorige maand.

"Ik denk dat hij zich op zijn gemak voelt en we zijn erg blij met hem. Hij kent de kleedkamer en onze manier van spelen. Hij kan ons helpen."