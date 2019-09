Ramos evenaart Casillas met 167e interland voor Spanje

De verdediger heeft zijn voormalig ploeggenoot van Real Madrid bijgehaald en is nu gedeeld recordinternational van zijn land Spanje.

Sergio Ramos heeft net als doelman Iker Casillas 167 interlands op zijn naam staan voor Spanje nu hij zondag mocht aantreden tegen de Faeröer Eilanden in een EK-kwalificatiewedstrijd.

Bondscoach Robert Moreno besloot negen wijzigingen door te voeren na de 2-1 zege op Roemenië, maar Ramos mocht net als aanvaller Rodrigo Moreno blijven staan na de wedstrijd van dinsdag.

Ramos debuteerde op 26 maart 2005, tijdens een 3-0 oefenzege tegen China. Toen was hij 18 jaar en 361 dagen oud, waarmee hij de jongste debutant in meer dan vijftig jaar was.

In de jaren daarna groeide hij uit tot een steunpilaar van het elftal dat tussen 2008 en 2012 de wereld domineerde. Hij won het EK van 2008, het WK van 2010 en het EK 2012, terwijl hij afwisselend rechtsback en centrumverdediger stond.

Ramos beleefde zijn honderdste interland in 2013, waarna hij zijn derde WK een jaar later mocht afwerken. De dominantie van Spanje eindigde daar echter na een mislukte groepsfase in Brazilië.

Toen David de Gea de plek onder de lat in 2016 afnam van Casillas, kreeg Ramos de aanvoerdersband en hij hielp zijn land naar de kwartfinales op het EK van 2016, waarin Italië te sterk bleek.

Ramos maakte in al zijn interlands liefst 21 treffers, waarmee hij het recordaantal interlandgoals voor een verdediger nadert. Ook komt hij dichterbij het Europese recordaantal interlands, wat met 176 in handen is van Gianluigi Buffon.

Het wereldrecord staat op naam van de Egyptenaar Ahmed Hassan, die tot 184 interlands kwam. Om hem te achterhalen moet Sergio Ramos in ieder geval het EK van 2020 spelen en daarna nog enkele wedstrijden voor zijn land af zien te werken.

Voor zijn nationale record kreeg hij in ieder geval vast de felicitaties van -speler Sergio Busquets, die stelde het een eer te vinden om de verdediger als captain naast zich te hebben.

Spanje is de favoriet in Groep F, waar de eerste vijf duels allemaal werden gewonnen. In oktober speelt men tegen Noorwegen en Zweden en bij goede resultaten is men dan al geplaatst voor het volgende eindtoernooi, zodat Ramos zijn recordjacht kan vervolgen.