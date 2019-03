Ramos en Ronaldo drongen aan op komst topspits: "Ja, dat klopt"

Robert Lewandowski werd in het verleden veelvuldig gelinkt aan een transfer naar Real Madrid en zal ook komende zomer weer onderwerp van gesprek zijn.

De spits van heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij ooit graag voor de Spaanse topclub zou willen uitkomen. In gesprek met de BBC erkent hij dat spelers van Real hem graag in Madrid hadden zien spelen.

"Als je bij een van de beste clubs in Europa speelt, of zelfs in de wereld, dan weet je dat je gelukkig mag zijn. En ik ben gelukkig bij Bayern, omdat we hier op een heel hoog niveau acteren. En ook hier moet je gefocust zijn, in elke wedstrijd. De fans verlangen iedere wedstrijd iets van jou en de ploeg", zegt de dertigjarige aanvaller.



In de Spaanse media deed enkele jaren geleden onder meer het verhaal de ronde dat diverse spelers van Real Lewandowski aan het paaien waren. Sergio Ramos en Cristiano Ronaldo zouden zelfs hebben gezegd: Kom hier, je moet voor ons spelen . "Ja, dat klopt", reageert de routinier. "Maar als je op een hoog niveau speelt, kan iedereen zeggen: 'Hij kan wel daarheen of daarheen vertrekken.'"



"Dat is echter niet belangrijk voor mij. Ik weet wat ik wil en ik weet dat veel clubs me willen. Het belangrijkste is wat ik wil en wat ik beslis. Dus momenteel denk ik niet aan een volgende stap in mijn carrière", aldus de Poolse spits, die sinds de zomer van 2014 actief is voor der Rekordmeister . Lewandowski ligt nog tot medio 2021 vast in München.