"Ramos een speler die weet dat de wedstrijd moet veranderen"

Volgens José Mourinho raakte Sergio Ramos zaterdagavond opzettelijk Lionel Messi voor rust tijdens de wedstrijd tussen Real Madrid en Barcelona.

Barcelona won de wedstrijd met 1-0 dankzij een doelpunt van Ivan Rakitic na 26 minuten, maar Mourinho vond dat het ontbrak aan de gebruikelijke intensiteit tijdens de grootste derby op de Europese velden.

Voor rust raakte Ramos met een zwaaiende arm Messi, waarna na de Argentijn naar het gras ging voordat hij de confrontatie opzocht met de aanvoerder van Real en protesteerde bij de scheidsrechter - Alberto Undiano Mallenco - die er geen kwaad in zag.

"Ik denk dat in de eerste helft, als beide ploegen de bal hadden, ze de tegenstander niet al te veel pijn deden", vertelt Mourinho in de hoedanigheid als analist bij beIN Sports . "Er was geen intensiteit op de verdedigende acties."

"Het was niet de temperatuur van een derby, van een Clásico die de titel kon bepalen. Ik denk dat de actie van Sergio Ramos waarschijnlijk afkomstig is van een speler die weet dat de wedstrijd moet veranderen. En waarschijnlijk deed hij het met de bedoeling om voor de tweede helft een andere temperatuur te creëren. omdat de wedstrijd in mijn ogen tot dan toe heel vriendelijk was."