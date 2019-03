'Ramos dreigt met vertrek bij knallende ruzie na deceptie tegen Ajax'

Sergio Ramos en Florentino Pérez zijn met elkaar in aanvaring gekomen na de desastreuze thuiswedstrijd van Real Madrid tegen Ajax (1-4).

Marca en AS melden dat clubpresident Pérez na afloop in de kleedkamer verhaal ging halen bij de spelers. De preses hield zich niet in en voerde minutenlang het woord. Pérez hekelde de instelling van de spelers en zag bij de selectie onder meer een gebrek aan inzet. Ramos, die door een gele kaart in de heenwedstrijd geschorst was voor de return, vond de tirade op een gegeven moment te ver gaan en greep in.



De verdediger gaf Pérez en de clubleiding de schuld van het desastreuze seizoen en wees onder meer naar het gebrek aan kwaliteit. Ook zei de routinier dat hij de president had gewaarschuwd dat er afgelopen zomer een spits moest worden gehaald. "Betaal me maar uit en ik ben weg hier. Ik heb echt alles gegeven voor dit shirt, deze club en zelfs voor jou", aldus Ramos in een reactie op Pérez.



Nadien ging de preses om de tafel met de rest van de clubleiding om te praten over de nabije toekomst van Real en of trainer Santiago Solari daar onderdeel van moest uitmaken. De Argentijnse trainer wordt door Pérez verantwoordelijk gehouden voor de slechte positie in LaLiga én de uitschakeling in de Copa del Rey en de Champions League. José Mourinho, die eerder al werkzaam was bij Real, geldt naar verluidt momenteel als de belangrijkste gegadigde om Solari op te volgen.