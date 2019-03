Ramos & Bale weg, Asensio & Varane erin – de Real Madrid-flops die moeten vertrekken of mogen blijven

De vernederende Champions League-uitschakeling door Ajax heeft op pijnlijke wijze de noodzaak onderstreept voor een grote schoonmaak in Bernabéu.

Een van de blijvende herinneringen aan een onvergetelijke avond voor Ajax in het Santiago Bernabéu was dat de fans van de Nederlandse club hun tegenhangers van Real Madrid toezongen met Monty Python's 'Always Look on the Bright Side of Life', toen duidelijk werd dat de driejarige dominantie van de thuisploeg als koning van Europa tot een deprimerend einde kwam.

Dat was misschien ontzettend grappig voor de bezoekers, maar een thuisverlies van 1-4 was geen lachertje voor Santiago Solari en zijn ploeg, die in een week tijd uit de Copa del Rey vloog, twaalf punten achter Barcelona staat in LaLiga en geëlimineerd is uit de Champions League.

Het is, zoals Dani Carvajal achteraf toegaf, "een sh*t-seizoen" voor Real geweest en de reactie zal brutaal zijn.

Het is al behoorlijk ruig geweest, in alle eerlijkheid, want op de voorpagina van MARCA van woensdag stond een foto van het Bernabéu met de kop: "Hier ligt een team dat geschiedenis heeft geschreven".

We zijn nu klaar voor een massale ontruiming in Madrid, waar de onder druk verkerende voorzitter Florentino Pérez klaar is om radicaal en meedogenloos de bezem door de selectie te halen in een wanhopige poging om de aandacht van zijn eigen tekortkomingen af te leiden.

Dus, welke minder presterende supersterren moeten worden verkocht? En wie zou de schifting overleven?

VERDEDIGING: Varane erin, Ramos eruit

THIBAUT COURTOIS: Real Madrid slaagde er niet in om David De Gea weg te krijgen bij Manchester United, dus ging men voor Courtois. De club dacht dat de beste keeper op het WK in Rusland een upgrade zou zijn van Keylor Navas. Maar Real had het mis. De oud-keeper van Chelsea voelt zich natuurlijk thuis in Madrid, maar het lijkt er niet op dat hij zich op z'n gemak voelt in Bernabéu. Vooral met de bal aan zijn voet. De Belg vindt dat hij 'niet slecht' speelt, maar dat is voor een doelman van Real Madrid niet goed genoeg. Aangezien de komst van De Gea uitgesloten is en die van Ederson, Alisson, Jan Oblak en Marc-André Ter Stegen ook, zal Courtois zijn plek waarschijnlijk wel behouden.



KEYLOR NAVAS: Het is lastig om geen sympathie te hebben voor Keylor Navas. Zoals hij zelf al zei: "Ik heb drie keer de Champions League gewonnen en nu speel ik niet meer!" De Costa Ricaan zal zijn degradatie naar de reservebank niet langer pikken. Zelfs een kapotte faxmachine kan niet voorkomen dat Navas aan het eind van dit seizoen zal vertrekken.



SERGIO RAMOS: 'Nero zat te lummelen terwijl Rome verbrandde' - Sergio Ramos zat in zijn eigen skybox in het stadion, nadat hij bewust een schorsing had gepakt in Amsterdam, toen Real's Europese imperium werd afgebroken door een ontketend Ajax. Het was een grove en oliedomme actie om in het eerste duel die gele kaart te pakken. Een actie die hem eigenlijk de aanvoerdersband moet kosten. Ramos heeft echter nog steeds veel invloed in Bernabéu. Hij was immers degene die zijn werkgever waarschuwde voor de gedisciplineerde Antonio Conte, toen Real hem wilde halen als vervanger voor Julen Lopetegui. Wat dat betreft zit Real nu in een puinhoop die deels door Ramos is ontstaan. De volgende permanente coach zou er goed aan doen om de Spaanse verdediger meteen de deur te wijzen. Volgens de laatste berichten staan Ramos en Pérez nu lijnrecht tegenover elkaar en dus is een vertrek ook echt mogelijk. Het zou de juiste beslissing zijn, want zelfs als speler is hij niet meer zo sterk als voorheen, zoals we vorig weekend in El Clásico zagen.



RAPHAËL VARANE: De Fransman speelt dit seizoen niet goed, daar is geen twijfel over mogelijk. Sinds hij met Les Bleus de wereldtitel veroverde, is de verdediger geen schim meer van zichzelf. Het is echter belachelijk om na het debacle tegen Ajax te roepen dat Varane moet vertrekken. Ondanks zijn slordige spel is hij nog steeds één van de beste centrumverdedigers ter wereld als hij fit is en gefocust. De 25-jarige speler zou nog jarenlang een hoeksteen van het elftal kunnen blijven.



NACHO: De afgang tegen Ajax illustreerde pijnlijk dat Nacho, hoewel hij net zo ongedisciplineerd kan zijn als Ramos, totaal niet dezelfde verdedigende capaciteiten als zijn landgenoot heeft. Zijn contract loopt na volgend seizoen af en Real Madrid zou komende zomer iedere transfersom voor hem moeten pakken nu het nog kan.



DANI CARVAJAL: Ook de Spaanse rechtsback werd dinsdag aan iedere kant voorbijgelopen, maar ook in zijn geval zou het onterecht zijn om een vertrek te overwegen van één van de meest betrouwbare en meest onderschatte speler van de laatste drie jaar. Er zijn verzachtende omstandigheden waarom Carvajal onder zijn niveau speelt, aangezien hij net als Isco met blessures te maken heeft gehad. Real is met Carvajal echter een veel beter elftal en dat zal hij laten zien als hij weer topfit is.



ÁLVARO ODRIOZOLA: Het is voor hem een voorzichtig seizoen geweest in de Spaanse hoofdstad. De aankoop van 30 miljoen euro lijkt nog niet op de opwindende rechtsback die in feite binnen twaalf maanden van de reserves van Real Sociedad naar de Spaanse WK-selectie ging. Carvajal's basisplek lag voor het grijpen, maar Odriozola kwam niet eens in de buurt om die te claimen. Hij maakte indruk in bekerwedstrijden tegen teams uit lagere divisies, maar tegen geloofwaardige tegenstanders zakte hij door het ijs. Toch verdient de 23-jarige verdediger een nieuw seizoen om zich te bewijzen.



MARCELO: Een jaar geleden nog de beste linksback ter wereld, nu reserve bij Real Madrid. Marcelo's carrière is in verval geraakt, maar de Braziliaan is pas dertig jaar en hij is nog steeds een veel betere speler dan zijn vervanger, Sergio Reguilón. Santiago Solari is waarschijnlijk de enige coach ter wereld die het anders ziet en terwijl zijn dagen in Bernabéu zijn geteld, lijkt dat voor Marcelo ook te gelden. Cristiano Ronaldo hoopt dat de linkspoot naar Juventus komt en het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat de Portugees zijn zin krijgt.

MIDDENVELD: Isco erin, Modric & Casemiro eruit

Lees beneden verder

LUKA MODRIC: De beste voetballer ter wereld? Luka Modric lijkt deze jaargang totaal niet op een winnaar van de Ballon d'Or. Zijn trage start van de campagne had natuurlijk te maken met zijn heldendaden met Kroatië op het WK, maar zelfs hij gaf later toe dat vermoeidheid geen excuus meer is. Dus, wat is het probleem? Modric was nutteloos tijdens de twee nederlagen tegen Barcelona en ook tegen Ajax werd hij afgetroefd. Zijn nieuwe contract is nog steeds niet ondertekend en je kunt je afvragen of Real dat aanbod niet zou moeten intrekken. De club vocht om de 33-jarige routinier afgelopen zomer te behouden, toen hij naar Internazionale wilde. Misschien is dit het juiste moment om te cashen, want zijn huidige contract loopt in 2020 af.



TONI KROOS: Toni Kroos is een fijne voetballer en één slecht seizoen heeft in dat opzicht niks veranderd. Motivatie lijkt hier het probleem te zijn. Kroos lijkt niet meer zo gedreven als hij ooit was, mogelijk omdat hij voelt dat dat ook geldt voor de spelers om hem heen. Dat is wat drie Champions League-zeges op rij met een elftal kunnen doen. Iedere Europese topclub zou de Duitser graag willen overnemen en er gaan geruchten dat Real Madrid één van z'n beste aankopen ooit wil laten gaan. Het zou een flinke tegenvaller zijn, vooral omdat het lastig zal worden om Kroos te vervangen. Maar als hij weg wil, heeft het geen zin om hem tegen te houden. Na alles wat de spelmaker voor de club heeft betekend, verdient hij een vertrek op zijn eigen voorwaarden.



CASEMIRO: Op een vernederende avond voor Real Madrid werd niemand meer voor schut gezet dan Casemiro, die Dusan Tadic de kans gaf om zich voor te doen als Zinédine Zidane. Degenen die Los Blancos al een tijdje nauwlettend in de gaten houden, zijn echter niet zo verrast door het geworstel van de Braziliaan. Hij speelt dit seizoen bijzonder slecht. Toegegeven, Casemiro heeft een paar fraaie goals gemaakt, maar dat is niet zijn belangrijkste taak. Het is de bedoeling dat hij ballen verovert, de bal in de ploeg houdt en de achterhoede beschermt. In werkelijkheid geeft hij continu de bal aan de tegenstander en maakt hij veel overtredingen. De middenvelder was een krachtige en effectieve speler voor Real, maar die taak moet nu naar iemand anders gaan.



ISCO: Alweer een belangrijke schakel van Zidane's team die door Solari is verbannen. Voor de return tegen Ajax zat Isco niet eens bij de wedstrijdselectie. Als Real vóór het einde van het seizoen een nieuwe trainer krijgt, zou de talentvolle middenvelder zijn carrière in Madrid nog kunnen redden. Maar op dit moment is de Spanjaard één van de spelers die zijn spullen kan gaan pakken. Isco baalt van het vermeende gebrek aan steun van de mensen om hem heen, niet alleen van Solari. Er zijn veel clubs die hem graag overnemen en met zijn 26 jaar zou hij in de beste fase van zijn loopbaan moeten zitten. Er zou natuurlijk oproer zijn als Real één van de grootste talenten van Spanje zou verkopen aan rivaal Barcelona, dus lijkt een transfer naar het buitenland de meest logische optie. Dat zou nog steeds een schande zijn, want Isco is precies het type speler waar de Madrilenen omheen zouden moeten bouwen.



DANI CEBALLOS: Dit seizoen is een nachtmerrie voor Real Madrid, maar voor Dani Ceballos persoonlijk valt het wel mee. De voormalige middenvelder van Real Betis, die onder Zidane weinig speeltijd kreeg, komt dit seizoen vaker in actie bij zowel Lopetegui als Solari. Ook al maakte hij geen sterke indruk in de topwedstrijden, Ceballos liet bij vlagen wel zien waarom iedereen zo enthousiast over hem was tijdens het EK Onder-21 in 2017. Dit is een speler met heel veel potentie, eentje die bovendien al enkele A-interlands speelde. Real zou gek zijn als ze hem laten gaan.



FEDE VALVERDE: Eén van de weinige succesverhalen van Real's seizoen maakte indruk in de voorbereiding, terwijl Solari nooit over de potentie van de Uruguayaan heeft getwijfeld. De coach werkte eerder met hem samen bij Castilla. Het resultaat is dat de 20-jarige speler meer minuten heeft gemaakt dan hij vooraf verwachtte. Valverde, die in de nationale ploeg van Uruguay ook zijn plek heeft veroverd, zou een uitstekende vervanger kunnen zijn van Casemiro.



MARCOS LLORENTE: De 24-jarige Spanjaard had in december iedere wedstrijd een basisplaats, inclusief beide duels op het WK voor clubteams. Daarna werd zijn voortgang geblokkeerd door een blessure. Llorente zou zich tussen nu en het einde van het seizoen terug moeten knokken in het eerste elftal, maar het zou geen verrassing zijn als hij komende zomer vertrekt.

AANVAL: Vinícius Júnior erin, Bale eruit

KARIM BENZEMA: Toen Ronaldo vertrok, had Real meteen een nieuwe nummer 9 nodig. En dat hebben ze nog steeds. Het idee (of beter gezegd de hoop) was dat Ronaldo's vertrek verlossend zou werken voor Karim Benzema en eerlijk gezegd heeft de Fransman deze jaargang al meer goals gemaakt (twintig in alle competities) dan vorig seizoen en het jaar ervoor. Toch was het bij lange na niet goed genoeg om de leegte van de Portugees op te vullen. Benzema scoorde fraai in de heenwedstrijd tegen Ajax, maar hij was onzichtbaar in de return, net als in de twee recente Clásico's. De aanvaller heeft nog steeds genoeg vrienden op hoge posities binnen de club, dus hij zal het hakblok wel ontlopen. Maar ondanks zijn kwaliteiten zou de 31-jarige routinier niet meer het speerpunt van de Madrileense voorhoede moeten zijn.



VINÍCIUS JÚNIOR: Deze positie staat niet eens ter discussie. Vinícius was een zonnestraal tijdens deze wanhopige donkere dagen in Bernabéu. Oké, het kan allemaal nog veel beter, maar het pure talent en de enorme potentie is voor iedereen zichtbaar. Als Solari in zijn periode in Madrid verder niets van waarde heeft gedaan, heeft hij in elk geval Vinícius losgelaten in La Liga. De Braziliaan wist het seizoen van zijn ploeg tijdelijk nieuw leven in te blazen. Als Rodrygo, zijn voormalige teamgenoot bij Flamengo, volgend seizoen net zo'n impact op de ploeg kan hebben, heeft Real een goede reden om weer optimistisch te zijn.



MARCO ASENSIO: Niemand verwachtte van Marco Asensio dat hij qua doelpunten Ronaldo wel even zou vervangen. Toch werd hij wel gezien als iemand die op de linkerflank de leegte zou vullen die door CR7 was achtergelaten. Hij had de vaardigheden, de ervaring en nu ook de kans om zich te laten gelden als één van de beste spelers ter wereld. Het is echter niet volgens plan verlopen. Vinícius heeft immers alle aandacht van de 23-jarige Asensio overgenomen. Er zijn twijfels over de mentale weerbaarheid van de Spanjaard, vanwege de manier waarop hij heeft gereageerd op de druk van het opvolgen van Ronaldo. Dat lijkt heel oneerlijk, maar Bernabéu is geen plek voor gevoelige zielen en Asensio's toekomst is dan ook onzeker. Er zijn al geruchten over een verhuizing naar Engeland. Nu Vinícius twee maanden uit de roulatie is, zal de spits zich echt moeten laten zien. Anders wordt hij gedumpt.



LUCAS VÁZQUEZ: Laten we eerlijk zijn: Lucas Vázquez zou als rechtervleugelspeler geen basisspeler moeten zijn bij Real Madrid. De 27-jarige Galiciër heeft redelijk goed gepresteerd, maar dan wel volgens zijn eigen normen. Niet die van Real. We praten over een speler die in een aanvallende rol dit seizoen pas één keer heeft gescoord in La Liga. Madrid zal komende zomer ten koste van alles een vleugelspeler van wereldklasse moeten halen.



MARIANO DÍAZ: De aanvaller was in 2017 niet goed genoeg voor Real Madrid en dat is hij nu nog steeds niet. Een jaar bij Olympique Lyon heeft daar niets aan veranderd. De Koninklijke haalde de geboren Catalaan alleen maar terug omdat hij goedkoop en beschikbaar was. Maar bij iemand van zijn leeftijd (25) krijg je waarvoor je betaalt en Real heeft nu een speler die kennelijk niet goed genoeg was voor een plek op de bank tegen Ajax. Mariano Díaz moet in de zomer weer worden verkocht.



BRAZHIM DÍAZ: De 19-jarige Spanjaard vertrok in januari bij Manchester City, omdat hem in Madrid een kansen in het eerste elftal waren beloofd. Die heeft hij tot nu toe amper gehad. Sterker nog, Díaz kwam niet verder dan 24 speelminuten. Deze rampzalige week zou echter in zijn voordeel kunnen werken. Nu het seizoen feitelijk voorbij is en Vinícius en Vázquez geblesseerd zijn, zou de club er goed aan doen om Brahim tot de zomer meer speeltijd te gunnen. Dan kan men daarna bepalen of hij volgend seizoen wordt verhuurd.



GARETH BALE: Minder dan een jaar geleden kwam Gareth Bale in de Champions League-finale als invaller binnen de lijnen om één van de mooiste treffers uit de toernooigeschiedenis te maken. Dinsdag viel hij in om het seizoen van Real te redden, maar hij werd door een deel van het thuispubliek uitgefloten. De Welshman heeft duidelijk gefaald om te integreren in de selectie van Los Blancos, maar de behandeling van de club, de supporters en zijn teamgenoten is wel verbijsterend. Zijn blessuregeschiedenis is natuurlijk frustrerend, maar Bale heeft wel een aantal zeer belangrijke doelpunten voor Real gemaakt. Desondanks zal hij komende zomer vrijwel zeker de achterdeur van Bernabéu achter zich dichttrekken. In Spanje heeft de 29-jarige linkspoot weinig fans over, maar in Engeland zijn er nog veel bewonderaars te vinden. Als één van de duurste spelers van de club zal de verkoop van Bale en de verlossing van zijn enorme salaris genoeg financiële ruimte vrijmaken voor de langverwachte reconstructie van Real Madrid.