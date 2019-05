Ramadan geen issue voor Ten Hag: "Ik laat ze daar helemaal vrij in"

Hakim Ziyech, Nousssair Mazraoui en Zakaria Labyad hoeven geen boze blikken te verwachten van hun coach als ze willen meedoen aan de ramadan.

Coach Erik ten Hag respecteert elke beslissing van het drietal. "Daar maak ik me totaal geen zorgen over", zo stelt hij. "Het is een keuze van onze spelers. Ik laat ze daar helemaal vrij in."



"Maar ik weet uit ervaring dat spelers prima kunnen functioneren als ze aan de ramadan deelnemen", citeert De Telegraaf Ten Hag op het officiële persmoment van de finale in de tegen . "Met hebben we zo de play-offs om Europees voetbal gewonnen."



"We moesten voor eigen publiek tegen een achterstand van 3-0 goedmaken. En het was 35 graden. Extremer kon het bijna niet. Maar uiteindelijk lukte het wel, met een hoofdrol voor Labyad." De ramadan gaat aankomende zondag in en duurt tot 4 juni. In die periode mag er niet worden gegeten tussen zonsopgang en zonsondergang.



speelt in de komende vier weken enkele cruciale wedstrijden. Drie dagen na de bekerfinale tegen Willem II komt op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. Met een gunstig resultaat is een plaats in de finale van de verzekerd. Daarnaast heeft het elftal van Ten Hag nog twee zeges in de nodig om het kampioenschap definitief veilig te stellen.