"Rakitic moet alleen zijn Instagram verbeteren om op het niveau van de groten te komen"

José Mourinho is goed te spreken over het huidige Barcelona en in het bijzonder over Ivan Rakitic, die in zijn ogen wordt ondergewaardeerd.

De trainer was in het verleden werkzaam bij zowel Real Madrid als Barcelona, en sprak over de Clásico van afgelopen zaterdag. De Portugees zag een solide Barcelona, dat drie punten pakte in Madrid en de aartsrivaal op twaalf punten achterstand zette.

Rakitic was goed voor de enige treffer van de wedstrijd. Mourinho genoot met volle teugen van de Kroaat. "Hij is fantastisch in elk aspect", vertelde de werkloze manager tijdens de uitzending van beIN Sports . "Hij blijft rennen, speelt goed in balbezit, voetbalt praktisch en helpt zijn verdediging. Normaal gesproken praten we over de grote namen, maar ik denk dat Rakitic zijn Instagram en Twitter alleen maar moet verbeteren om op het niveau van de groten te komen", klonk het ironisch.



Mourinho zag in het Santiago Bernabéu een weinig verheffende topper. Barcelona kwam eigenlijk niet in de problemen tegen een machteloos Real. "Ze speelden niet fenomenaal", beschouwt Mourinho na. "Ze weten hoe ze moeten verdedigen, ze staan compact. Het spel is niet zo mooi als de mensen gewend zijn, maar ze winnen wedstrijden. Gerard Piqué en Clément Lenglet spelen fantastisch voor de neus van Marc-André ter Stegen, die ieder seizoen beter wordt."



Barcelona zette aartsrivaal Real op twaalf punten in de titelstrijd, die nu lijkt te gaan tussen de Catalanen en Atlético Madrid. Daarnaast werd de Koninklijke eerder deze week door Barcelona uit de Copa del Rey geknikkerd. Voor Real rest enkel nog de Champions League, die de laatste drie seizoenen een prooi bleek voor de topclub uit Madrid. Dinsdagavond wacht het cruciale duel met Ajax in de Spaanse hoofdstad. In Amsterdam wonnen de bezoekers met 1-2.