'Rakitic kiest voor Italiaans avontuur na besluit van Barcelona'

Ivan Rakitic is sinds 2014 actief bij Barcelona en hij won er onder meer drie landstitels, viermaal de Copa del Rey en eenmaal de Champions League.

Aankomende zomer zou er echter weleens een einde kunnen komen aan het succesvolle dienstverband van de middenvelder in het Camp Nou, aangezien media uit Spanje en Italië maandag speculeren over een eventuele breuk tussen Barça en de Kroaat.

Marca meldt namelijk dat er twijfels beginnen te ontstaan over de toekomst van de dertigjarige Rakitic in Catalonië. De afgelopen weken werd er in Spanje geschreven over de moeizaam verlopende gesprekken tussen speler en club en de sportkrant voegt hier maandag aan toe dat Barcelona niet bereid is om zijn salaris te verhogen en zijn tot 2021 doorlopende verbintenis eveneens niet wenst te verlengen.



La Gazzetta dello Sport weet bovendien te melden dat de toekomst van Rakitic waarschijnlijk bij Internazionale ligt. I Nerazzurri zaten afgelopen zomer nog nadrukkelijk achter Luka Modric van Real Madrid aan, maar hebben nu naar verluidt hun pijlen gericht op een Kroatische middenvelder van een andere Spaanse topclub.



Inter heeft volgens de roze sportkrant al contact opgenomen met Rakitic, die vervolgens zijn ja-woord heeft gegeven aan de Milanezen. Rakitic, die bij Barcelona met Frenkie de Jong en mogelijk Adrien Rabiot aankomende zomer nieuwe concurrentie binnen ziet komen, zou in het Giuseppe Meazza samen kunnen gaan spelen met landgenoten Ivan Perisic en Marcelo Brozovic.