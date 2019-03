Rakitic glundert door Mourinho: "Ik weet zelfs niet of mijn vader zo lyrisch is"

Ivan Rakitic is verheugd met de mooie woorden van José Mourinho. De Portugees noemde hem onlangs fantastisch in elk aspect van het spel.

De momenteel clubloze trainer was begin maart bij beIN Sports vol lof over de 31-jarige middenvelder van . In aanloop naar het EK-kwalificatieduel van Kroatië met Hongarije zondagavond reageert Rakitic opgetogen op de analyse van Mourinho.

"Hij is fantastisch in elk aspect. Hij doet zijn verdedigende werk en doet het vuile werk voor Lionel Messi", zo stelde Mourinho. "Hij blijft rennen, speelt goed in balbezit, voetbalt praktisch en helpt zijn verdediging. Normaal gesproken praten we over de grote namen, maar ik denk dat Rakitic zijn Instagram en Twitter alleen maar moet verbeteren om op het niveau van de groten te komen", klonk het ironisch.



Rakitic is gevleid door de lofzang van Mourinho. "Ik weet niet of ik genoeg woorden kan vinden om Mourinho hiervoor te bedanken. Hij is een van de beste voetbalexperts in de wereld. Ik weet zelfs niet of mijn vader zo lyrisch over mij is geweest. Dit is erg mooi om te horen van Mourinho", zegt de routinier, geciteerd door diverse Kroatische media.



De middenvelder speelt sinds 2014 voor Barcelona, nadat de club hem voor achttien miljoen euro overnam . Sindsdien kwam Rakitic tot 256 duels voor Barcelona, met 34 goals en 36 assists als resultaat. De 102-voudig international wordt momenteel gelinkt aan een uitgaande transfer, mede door de zomerse komst van Frenkie de Jong. Rakitic ligt nog tot de zomer van 2021 vast in het Camp Nou.