Rakitic gelinkt aan transfer naar Londen of Manchester

Ivan Rakitic kan zijn carrière een vervolg geven in de Premier League. Drie Engelse topclubs zouden de Kroatische middenvelder willen overnemen.

Volgens de Spaanse krant Sport gaat het om Chelsea, Arsenal en Manchester United. Rakitic is dit seizoen een vaste waarde bij Barcelona, maar vanaf komende zomer is er waarschijnlijk meer concurrentie om zijn plek. Frenkie de Jong komt sowieso al naar Camp Nou en Adrien Rabiot lijkt de Catalanen ook te gaan versterken.



United, Arsenal en Chelsea zouden Rakitic, die in maart 31 jaar wordt, na dit seizoen willen vastleggen. Mogelijk gunt Barça hem een grote transfer naar de Premier League, na vijf jaar een belangrijke speler te gaan geweest voor de Spaanse kampioen. In die jaren speelde hij ieder seizoen meer dan vijftig wedstrijden.



Door de komst van De Jong en mogelijk ook Rabiot werden teamgenoten van Rakitic ook al in verband gebracht met andere clubs. Denis Suarez zou op weg zijn naar Arsenal, terwijl ook Rafinha mag vertrekken.