'Raiola ziet slechts twee kandidaten voor De Ligt en Barça zit er niet bij'

De toekomst van Matthijs de Ligt is een hot item en het leek er lang op dat Barcelona de nieuwe werkgever van de aanvoerder van Ajax zou gaan worden.

De afgelopen weken zijn er echter de nodige twijfels ontstaan en is de strijd om de verdediger weer helemaal open komen te liggen. Sport weet woensdagochtend zelfs te melden dat de Catalanen wat betreft zaakwaarnemer Mino Raiola geen geschikte kandidaat meer zijn voor de handtekening van zijn cliënt.

verzekerde zich eerder voor maximaal 86 miljoen euro al van de komst van Frenkie de Jong en de kampioen van Spanje heeft ook nog andere transferdoelwitten voor deze zomer. Barça kan daardoor, in wat Sport beschrijft als de 'beslissende slag' tussen vijf grootmachten, niet aan de eisen van Raiola voldoen.



De belangenbehartiger zou wel te spreken zijn over de aanbiedingen die hij op zak heeft van en Paris Saint-Germain, waarbij vooral het bod van de Franse grootmacht hem zeer kan bekoren. The Reds lijken op sportief vlak echter meer tot de verbeelding van De Ligt te spreken, daar zij door de Spaanse sportkrant worden omschreven als 'de grootste concurrent voor Barcelona op dit moment'.



Naast de drie bovengenoemde clubs zouden ook en nog altijd dromen van de komst van De Ligt, maar hun aanbiedingen of sportieve plannen kunnen het kamp van de jonge verdediger niet bekoren. Andere potentiële gegadigden als en lijken zich er inmiddels bij neer te hebben gelegd dat zij naast De Ligt zullen grijpen. De verwachting is dat de verdediger na afloop van de met Oranje snel met duidelijkheid zal komen.