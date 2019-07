'Raiola zette streep door 'wanhoopsbezoek' aan De Ligt'

De overgang van Matthijs de Ligt van Ajax naar Juventus zal in de komende 48 uur worden afgerond, zo is de verwachting.

De verdediger zal maandag of dinsdag een medische keuring ondergaan en daarna zijn handtekening onder een vijfjarige verbintenis met de Italiaanse grootmacht zetten. De transfersoap rondom de Oranje-international nadert zodoende zijn einde, tot grote spijt van .



Mundo Deportivo schrijft maandag dat Barcelona nog een laatste poging heeft ondernomen om De Ligt naar het Camp Nou te halen. De Spaanse topclub was maandenlang bezig met de mogelijke komst van de Nederlander, maar kon in financieel opzicht niet zo ver gaan als Paris Saint-Germain of . De Ligt gaat uiteindelijk twaalf miljoen euro per jaar in Turijn verdienen; een salaris dat zelfs menig voetballer van Barcelona niet opstrijkt.



Volgens het Spaanse dagblad wilde voorzitter Josep Maria Bartomeu nog een laatste krachtsinspanning doen om De Ligt ervan te overtuigen om naar Spanje te komen, om duidelijk te maken dat 'Barcelona meer dan een club is'. De preses wilde naar verluidt un viaje exprés , een reis in allerijl, naar Amsterdam maken, zoals hij aan het begin van het jaar ook deed om Frenkie de Jong uit handen van te houden en voor los Azulgrana te laten kiezen.



Ofschoon De Ligt naar verluidt welwillend stond tegenover een dergelijke ontmoeting, gaf zaakwaarnemer Mino Raiola zijn fiat niet. De Nederlandse Italiaan liet Bartomeu weten dat Barcelona eerst de aanbieding van Juventus moest evenaren, alvorens een persoonlijk gesprek kon plaatsvinden. De regerend landskampioen van Spanje kan zich echter niet veroorloven om De Ligt voor twaalf miljoen euro per jaar op de loonlijst te zetten. De recent van overgenomen Antoine Griezmann gaat naar verluidt zeventien miljoen euro per jaar verdienen en drukt daarmee al stevig op het salarishuis van de club.