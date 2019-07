'Raiola wuifde afspraak met Ajax over transfersom De Ligt vorig jaar weg'

Matthijs de Ligt hoopt op een transfer naar Juventus en heeft volgens diverse media zelfs al een persoonlijk akkoord met de Italiaanse grootmacht.

Toch is een vertrek bij nog niet dichtbij, daar beide clubs het vooralsnog niet eens kunnen worden over de transfersom. Volgens het Algemeen Dagblad hangt er een opvallende geschiedenis vast aan de vraagprijs van Ajax.

zou naar verluidt een bod van 55 miljoen euro bij Ajax hebben neergelegd, een bod dat via bonussen nog kan oplopen tot 65 miljoen euro. De Amsterdammers zetten veel hoger in en denken aan een bedrag van 80 miljoen euro, terwijl Tuttosport donderdag schreef dat de vraagprijs was verhoogd naar 87 miljoen euro. Volgens het Algemeen Dagblad stond Ajax een jaar geleden open voor een afspraak met Mino Raiola over een vaste transfersom van zeventig miljoen euro, maar werd dat voorstel naar de prullenbak verwezen door de zaakwaarnemer van De Ligt.



Dat Ajax nu een hogere vraagprijs hanteert heeft meerdere factoren. De Ligt kan terugkijken op een ijzersterk seizoen, waarin hij kampioen werd, de TOTO won en imponeerde in de . Behalve bij Ajax is hij ook op jonge leeftijd al een vaste kracht in Oranje. Bovendien zijn de transfersommen op de markt omhoog geschoten en daarom zet de Amsterdamse clubleiding in op een hoger bedrag. De krant meldt dat Ajax zeker niet de hoofdprijs verlangt voor De Ligt, maar dat er wel een realistisch bedrag op tafel moet komen.



De Ligt werd deze zomer gelinkt aan verschillende clubs uit Europa, waar met name en Paris Saint-Germain concreet werden. Barça kan niet voldoen aan de persoonlijke eisen van De Ligt en lijkt te zijn afgehaakt. kan op financieel gebied wél concurreren met Juventus, maar de persoonlijke voorkeur van de Ajacied gaat uit naar de club uit Turijn. Terwijl Ajax en Juventus verder onderhandelen over de transfersom, wordt De Ligt maandag gewoon bij de selectie van trainer Erik ten Hag verwacht ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.