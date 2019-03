Raiola waarschuwt Juventus: "Ik heb geprobeerd een transfer te realiseren"

Moise Kean is momenteel het gesprek van de dag in Italië.

De negentienjarige aanvaller beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij en de nationale ploeg van Italië, waardoor de jongeling in verband wordt gebracht met verschillende topclubs. Mino Raiola waarschuwt Juventus dat de club goed moet omspringen met zijn cliënt.

Kean ligt momenteel nog tot medio 2020 vast, waardoor een transfer komende zomer tot de mogelijkheden behoort. Raiola waarschuwt dat Kean 'altijd moet spelen' bij la Vecchia Signora . "Momenteel liggen de onderhandelingen over een nieuw contract helemaal stil", zegt de zaakwaarnemer in gesprek met Corriere dello Sport .



Raiola onthult dat afgelopen transferperiode aasde op het toptalent. "Ik heb geprobeerd een transfer te realiseren en hem naar Milan te brengen afgelopen januari, maar Juventus wilde hem niet kwijt. Leonardo (technisch directeur van AC Milan, red.) en ik hebben alles geprobeerd", aldus Raiola. Naast Milan werd Kean ook in verband gebracht met onder meer .



Leonardo Bonucci is blij dat Kean bij Juventus is gebleven. "Dat was de juiste keus", zo laat de stopper weten in aanloop naar het EK-kwalificatieduel met Liechtenstein dinsdagavond. "Ik en Giorgio Chiellini hebben met hem gesproken. Ik ben blij dat hij geluisterd heeft, want hij maakt nu grote sprongen. Als je met Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala en Douglas Costa traint, kan je alleen maar leren en beter worden."