Raiola regelt salarisverhoging van '62,5 procent' voor veelbesproken cliënt

Marco Verratti heeft zijn toekomst verbonden aan Paris Saint-Germain.

De grootmacht uit de maakt woensdagavond wereldkundig dat de middenvelder heeft bijgetekend tot medio 2024; zijn vorige verbintenis liep drie jaar eerder af.

De contractverlenging zat al enige tijd in de pijplijn: zaakwaarnemer Mino Raiola was de afgelopen maanden in gesprek met Leonardo, de technisch directeur van .

PSG maakt geen nadere details wereldkundig van het nieuwe contract van Verratti. La Gazzetta dello Sport wist vorige maand echter te melden dat de Italiaan, die dinsdag zijn 27ste verjaardag zal vieren, maximaal tien miljoen euro gaat verdienen op jaarbasis.

Dat zou neerkomen op een salarisverhoging van 62,5 procent. Hij wordt daarmee na Neymar, Kylian Mbappé, Edinson Cavani en Thiago Silva de bestbetaalde speler va de club. Verratti is momenteel bezig aan zijn achtste seizoen in Parijs, nadat hij in 2012 overkwam van Pescara.

De 36-voudig international had PSG in de afgelopen jaren al een keer kunnen verlaten, maar zei onder meer 'nee' tegen . Hij had in 2017 wel oren naar een transfer richting Spanje, maar na een gesprek met de clubleiding van PSG besloot Verratti om toch in de Franse hoofdstad te blijven.

Lees beneden verder

Ook de vermeende belangstelling van , en leidde niet tot een voortijdig vertrek bij PSG. Verratti heeft 191 competitieduels voor PSG op zijn naam.

Zo langzamerhand groeit hij dan ook uit tot een boegbeeld bij PSG. Verratti liet in maart, in een interview met Le Parisien de mogelijkheid open om zijn carrière af te sluiten in het Parc des Princes.

"Ik word dit jaar 27. Mocht ik een nieuw contract tekenen hier, dan is dat met een looptijd van vier of vijf seizoenen", benadrukte hij. "Ik kan mijn loopbaan hier beëindigen, als de club dat wil. Wat er ook gebeurt, ik zal PSG altijd dankbaar blijven."