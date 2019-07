'Raiola hoort bij clubleiding van Feyenoord vraagprijs van twintig miljoen'

Steven Berghuis meldt zich maandag weer bij Feyenoord.

Het is maar de vraag of hij aan het einde van de transferwindow nog in Rotterdam-Zuid actief is. De Eindhovenaren zien in de 27-jarige vleugelaanvaller de vervanger voor Hirving Lozano en/of Steven Bergwijn. Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Berghuis, heeft volgens Voetbal International bij de clubleiding van navraag gedaan naar de vraagprijs.

wil graag weten hoeveel Berghuis moet gaan kosten, daar hij in Eindhoven wordt beschouwd als iemand die goed in het spel van trainer Mark van Bommel past. Feyenoord is echter niet van plan om de aanvaller zomaar te laten vertrekken. De Rotterdammers zetten hoog in met een vraagprijs van twintig miljoen euro en zijn niet van plan om water bij de wijn te doen. Feyenoord wil er alles aan doen om Berghuis in Rotterdam te houden, daar hij de meest waardevolle speler in de selectie is.



Ondanks de hoge vraagprijs, is PSV naar verluidt van plan om zich om korte termijn bij Feyenoord te melden met een officieel bod. Met de eventuele komst van Berghuis willen de Eindhovenaren tevens inspringen op het vertrek van doelpuntenmaker Luuk de Jong. De vleugelaanvaller was afgelopen seizoen namens Feyenoord goed voor twaalf goals in competitieverband en zal in Eindhoven een deel van de doelpuntenproductie van De Jong moeten overnemen.



Berghuis en Feyenoord zijn volgens RTV Rijnmond ook nog in gesprek over een verlenging van zijn tot 2021 lopende contract. De aanvaller staat volgens de regionale omroep 'niet onwelwillend' tegenover een langer verblijf in Rotterdam-Zuid, al is er ook al sprake geweest van contact met PSV. Jaap Stam, de nieuwe trainer van Feyenoord, gaf eerder al te kennen dat hij er vanuit gaat dat Berghuis deze zomer in De Kuip zal blijven.