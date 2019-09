'Raiola heeft contact met geïnteresseerde club inzake Donyell Malen'

De geruchtenmolen omtrent de toekomst van Donyell Malen draait op volle toeren.

De aanvaller van is ijzersterk aan het nieuwe seizoen begonnen en heeft inmiddels ook twee A-interlands voor het gespeeld. Zaakwaarnemer Mino Raiola zou al contact hebben met , dat stevige concurrentie heeft inzake Malen.

Italiaanse media schrijven dat AC Milan al bij Raiola heeft geïnformeerd naar de twintigjarige aanvaller, die vorige week voor het eerst werd gelinkt aan een overstap naar i Rossoneri. Naar verluidt zou PSV een vraagprijs van dertig miljoen euro hanteren, maar dit vindt de Italiaanse club aan de hoge kant. Het is echter de vraag of de berichtgeving correspondeert met de werkelijkheid, onder meer omdat Malen vaak als een duurdere speler wordt beschouwd.

Naar verluidt zouden zelfs 45 clubs PSV hebben gevraagd hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen omtrent Malen. Naast AC Milan worden ook onder andere en zijn oude club in verband gebracht met de dribbelaar. PSV nam Malen in de zomer van 2017 voor naar verluidt 550.000 euro over van Arsenal. Britse media schreven zondag dat de Eindhovense club van mening is dat de aanvaller nu het honderdvoudige waard is van het bedrag dat men toentertijd aan Arsenal overmaakte, oftewel 55 miljoen euro.

De teller van Malen na veertien officiële wedstrijden dit seizoen staat op elf goals, mede door zijn vijf doelpunten tegen (5-0). De aanvaller luisterde zijn debuut als international tegen Duitsland (2-4) eerder deze maand op met een doelpunt.

Het contract van Malen met PSV loopt medio 2024 ten einde. Komende woensdag neemt Malen het met PSV op tegen in het Philips Stadion.