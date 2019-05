'Raiola gebruikt Engelse interesse voor beter contract De Ligt'

De afgelopen dagen leek het door verschillende berichten in Spanje en Engeland erop dat plotseling de favoriet was om Matthijs de Ligt over te nemen van . Manchester Evening News weet echter te melden dat de negentienjarige verdediger naar verwachting niet de overstap naar Engeland zal maken en dat the Red Devils alleen maar gebruikt worden door zaakwaarnemer Mino Raiola.

De krant uit Manchester schrijft dat men niet verwacht dat Manchester United aan de haal zal gaan met De Ligt, ondanks dat de club naar verluidt bereid is om aan de gigantische financiële eisen te voldoen. Deze berichten in Spanje en Engeland komen niet uit de lucht vallen, want de vermeende interesse wordt door Raiola gebruikt om bij betere contractvoorwaarden uit de onderhandelingen te krijgen.



Manchester Evening News schrijft dat De Ligt niet de eerste speler is bij wie de vermeende interesse van Manchester United gebruikt wordt. Sergio Ramos, Neymar, Dani Alves en Cristiano Ronaldo zouden eerder op vergelijkbare wijze gebruik hebben gemaakt van de vermeende belangstelling vanuit Engeland om elders betere contractvoorwaarden te kunnen krijgen. Raiola is overigens geen onbekende bij Manchester United, want de zaakwaarnemer behartigt ook de belangen van Paul Pogba.



Volgens het laatste bericht van Sky Sports heeft men zich er bij Manchester United reeds bij neergelegd dat De Ligt de overstap naar Barcelona zal maken. De verdediger gaf in gesprek met de NOS te kennen dat hij nog niet weet waar zijn toekomst ligt. "Er wordt heel veel geschreven en gezegd. Dat is het hele jaar al zo. Ik laat mij er niet gek door maken, dus ik heb er geen moeite mee dat er zoveel geschreven wordt. Frenkie heeft al een keuze gemaakt en ik nog niet, dat is nu eenmaal maar zo."