Raiola drukt geruchten over Lozano de kop in

Hirving Lozano gaat deze winter hoe dan ook niet verkassen, zo verzekert zijn zaakwaarnemer Mino Raiola tegenover het Eindhovens Dagblad.

De Mexicaanse aanvaller wordt hevig in verband gebracht met een uitgaande transfer bij PSV, maar de belangenbehartiger laat weten dat zijn cliënt in januari niet van club gaat veranderen.



Onlangs dook het gerucht op dat Chelsea vergevorderde interesse heeft in de Mexicaans international, maar Raiola geeft aan dat er vanuit Londen niets concreets speelt. "Hirving blijft tot de zomer bij PSV. De club wil hem nu niet verkopen", aldus Raiola over Lozano, die nog tot de zomer van 2023 vastligt bij de huidige koploper van de Eredivisie.



Lozano wordt ook gelinkt met enkele clubs uit Italië, maar het is twijfelachtig of deze verhalen kloppen. "Vanuit Italië wordt Lozano eveneens regelmatig gekoppeld aan clubs, maar afgaand op het verhaal van de zaakwaarnemer zijn alle schrijfsels voorlopig niet meer waard dan het verplaatsen van lucht", zo schrijft het Eindhovens Dagblad .



De ploeg van trainer Mark van Bommel bereidt zich momenteel in Qatar voor op de tweede seizoenshelft. PSV doet dat zonder Lozano, die op een later moment vanuit Mexico naar Qatar zal reizen. De verwachting is dat de aanvaller volgende week aanhaakt, zo lieten de Eindhovenaren weten. Lozano werd in de laatste dagen van zijn vakantie namelijk 'geconfronteerd met privéomstandigheden'.