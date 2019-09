Raiola: "De Ligt is de nieuwe Rembrandt in het voetbal"

Mino Raiola is ervan overtuigd dat Matthijs de Ligt een mooie toekomst heeft bij zijn nieuwe club Juventus.

De Ligt was bankzitter tijdens de eerste competitiewedstrijd van , waarna hij bij zijn debuut tegen (4-3 winst) een onvoldoende scoorde. Raiola gelooft echter dat het wel goedkomt. "Ik maak me daarover geen enkele zorgen. Niemand doet dat, ook bij Juventus niet. Geen enkele weg naar de top is makkelijk of zonder hindernissen", zegt de zaakwaarnemer tegen Voetbal International.

"Niemand loopt zomaar naar de top van de Himalaya. De Matthijs die we nu zien is een schets van de Matthijs in wording. Het is net als de schets die je onder de schilderijen ziet. Wat we nu zien, is een kampioen in wording", gaat Raiola verder. "Hij is al een bijzondere schets en hij zal een nog bijzonderder schilderij zijn. Matthijs is de nieuwe Rembrandt in het voetbal."

Zelf is De Ligt ook niet in paniek na zijn stroeve start in Turijn. "Het is allemaal heel anders. Ik heb er ook met oud-spelers over gesproken, ze zeggen dat het toch bijna een jaar duurt voordat je volledig bent aangepast. Dat wil niet zeggen dat ze niet presteerden in de tussentijd, maar dat het gewoon even duurde voordat ze zich in het team als een vis in het water voelde."

De international gelooft wel dat hij nu al beter is geworden. "Ja, dat is voor mij wel meetbaar. Als je iedere training tegen topspitsen staat en iedere training kan leren van topverdedigers dan merk je wel dat je stappen maakt en ervaring op doet. Nu komt er een belangrijke periode aan met veel wedstrijden en ik hoop dat het eruit komt."

Juventus hervat de zaterdagmiddag met een uitwedstrijd tegen , dat de eerste twee duels allebei verloor. De Oude Dame is zelf medekoploper met zes punten, evenveel als en .