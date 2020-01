Raiola bespreekt toekomst Pogba en gaat in op 'olifant in de kamer'

Mino Raiola weet niet waar de toekomst van Paul Pogba ligt.

De zaakwaarnemer heeft zich in gesprek met Sky Sports uitgelaten over de Frans international en vindt dat de middenvelder eerst fit moet zien te raken, voordat er gesproken kan worden over zijn toekomst. Pogba wordt al geruime tijd gelinkt aan een vertrek uit Manchester en Raiola houdt alle opties open.

Volgens Raiola heeft niet aan de verwachtingen van Pogba kunnen voldoen, sinds hij in de zomer van 2016 terugkeerde op Old Trafford. Afgelopen zomer aasde de middenvelder al op een vertrek, maar tot een transfer kwam het niet. Dit seizoen kampt hij met blessureleed en is hij herstellende van een operatie aan zijn enkel. "Hij is op dit moment niet gelukkig omdat hij niet speelt. Hij is herstellende. Als Paul niet kan spelen, dan is hij niet gelukkig", aldus Raiola in een uitgebreid interview.

Met een contract tot medio 2021 ligt een zomers vertrek voor de hand, al wil Raiola niet op de zaken vooruitlopen. "Ik zag hem terugkeren bij Manchester United, terwijl men dacht dat hij niet terug zou gaan. Dat wordt vaak vergeten. Er wordt vaak gedacht dat Manchester United de enige club was waar hij kon tekenen. Hij koos voor Manchester United", aldus de belangenbehartiger.

"Iedereen weet dat de ambitie van beide kanten de laatste jaren niet tot uiting is gekomen. Maar laten we eerlijk zijn en het hebben over de olifant in de kamer. We moeten in de zomer bekijken of Paul nog in de plannen van Manchester United voorkomt en of Manchester United nog in de plannen van Paul voorkomt."

Raiola haalde eerder deze maand nog stevig uit naar Manchester United door te zeggen dat de club zelfs spelers als 'Maradona, Pele en Maldini zou verpesten'. De zaakwaarnemer erkent dat die uitspraken misschien wat controversieel waren. "Die quotes waren misschien wat overdreven, maar ik wilde ermee zeggen dat Manchester United zijn project op orde moet zien te krijgen", aldus Raiola, die aangeeft een goede relatie te hebben met Manchester United. "Het is een professionele en eerlijke relatie."

"Ik heb nog nooit gesproken met Ole (Gunnar Solskjaer, red.), maar ik hoor dat hij een fantastisch persoon is. Mijn band met Ed (Woodward, red.) is transparant en eerlijk. We vertellen elkaar wat we goed en niet goed vinden."

De 26-jarige Pogba stond afgelopen zomer bovenaan het wensenlijstje van -trainer Zinédine Zidane. De betrokken partijen kwamen er niet uit en dus staat de 69-voudig international nog altijd onder contract bij United. Komende zomer kan daar volgens Raiola verandering in komen. De zaakwaarnemer stelt zich dienbaar op. "Het is mijn taak om te luisteren. God heeft me twee oren en een mond gegeven, dus soms is het beter om te luisteren dan te praten."

Raiola wil Pogba blij maken en zegt dat er verschillende manieren zijn om dat voor elkaar te krijgen. "Ik wil dat mijn spelers blij zijn en dat geldt ook voor de clubs. Dat is mijn werk. Ik wil niet vooruitlopen op wat er komende zomer gaat gebeuren. Hij moet eerst fit zien te worden en dan is het aan mij de taak om beide partijen, als dat mogelijk is, gelukkig te maken. Als een van de twee partijen niet tevreden is, dan zijn er andere manieren om dat op te lossen."