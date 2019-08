"Raheem Sterling kan dit seizoen dertig doelpunten maken"

Raheem Sterling is dit seizoen in staat om dertig keer te scoren voor Manchester City, denkt Shaun Wright-Phillips.

De 24-jarige aanvaller is het seizoen in topvorm begonnen. In drie wedstrijden scoorde hij vijf keer, waaronder een hattrick tijdens de eerste competitiewedstrijd tegen . Sterling beleefde vorig seizoen zijn beste jaargang, toen hij 25 keer het net vond in alle competities, waar hij ook nog 18 assists gaf.

"Hij is uitmuntend", steekt Wright-Phillips de loftrompet over Sterling op de officiële website van the Citizens . "Hij is genot om naar te kijken. Speelt altijd met een glimlach op zijn gezicht en doet waar de City-fans van houden - werkt hard, vecht voor de club en onder Pep is hij zo enorm gegroeid."

"Mensen praten altijd over zijn eindproduct en nu verwacht je gewoon dat hij vijftien assists per seizoen geeft. Het ziet ernaar uit dat hij dit seizoen dertig doelpunten kan maken en ik hoop dat hij dat doet."

Wright-Phillips is onder de indruk van de ontwikkeling die City heeft doorgemaakt. De club werd de afgelopen twee seizoenen landskampioen in Engeland en won vorig seizoen de binnenlandse treble.

"Ik had niet gedacht dat het zo snel zou gebeuren.

“Wat de club heeft gebouwd, is snel geweest wat betreft het domineren van het land en tot op zekere hoogte Europa, ook al zijn we vorig seizoen op een late hindernis gevallen.

"Mensen zijn nu bang voor en dat gebeurt normaal gesproken niet zo snel."

