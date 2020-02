Rafael van der Vaart noemt opvallende naam als trainer van PSV

PSV is achter de schermen bezig met het trainerschap voor komend seizoen.

Na het congé van Mark van Bommel koos de Eindhovense club ervoor om Ernest Faber, werkzaam in de jeugdopleiding, tot het einde van het seizoen voor de selectie te zetten.

Algemeen directeur Toon Gerbrands erkende enkele dagen geleden dat hij tweemaal een onderhoud met een beoogde nieuwe trainer heeft gehad, maar er zijn nog geen namen gevallen.

Alfred Schreuder wordt genoemd, maar lijkt gezien zijn goede prestaties bij TSG niet haalbaar. "Het moet een ervaren trainer zijn", zei Pierre Van Hooijdonk zondagavond bij Studio Voetbal.

Theo Janssen denkt aan Adrie Koster. "Die levert goed werk bij ." Of Henk Fraser van ? "Hij heeft ervaring en doet het overal prima", voegde Van Hooijdonk toe.

Rafael van der Vaart kwam met een verrassende naam. "Roger Schmidt. Een goede trainer en hij houdt van het Nederlandse voetbal."

De 52-jarige Duitser was in het verleden trainer van Red Bull Salzburg en en zit na een verblijf bij Beijing Guoan in China nu zonder club.

Hij werd in het verleden in verband gebracht met , als opvolger van Frank de Boer, en zijn naam viel ook in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor het .

"Het is een cruciale beslissing", zei Kees Jansma. "Met de vorige trainer, Van Bommel, is het hartstikke misgegaan. Het is zo belangrijk dat ze nu de juiste naam nemen. Mijn gevoel zegt dat ze met een buitenlander komen."

boekte zaterdag ten koste van streekgenoot Willem II (3-0) de eerste overwinning van het nieuwe kalenderjaar en staat op een vijfde plaats. De achterstand op Ajax en bedraagt, met een duel meer gespeeld, respectievelijk acht en elf punten.