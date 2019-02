Rafael van der Vaart adviseert De Ligt: "Bayern München past het best bij hem"

Na de zomerse transfer van Frenkie de Jong naar Barcelona rijst de vraag wat een mooie volgende stap zou kunnen zijn voor Matthijs de Ligt.

De negentienjarige verdediger annex aanvoerder van Ajax wordt met tal van topclubs in Europa in verband gebracht: Juventus, Real Madrid, Manchester City, Barcelona, Paris Saint-Germain en Bayern München. "Nee, ik zou het niet gek vinden als hij nog een jaar bij Ajax zou blijven", zegt voetbalcommentator Frank Snoeks echter. "Hij mag best nog wat extra meters in de Eredivisie maken."

Snoeks ziet in De Ligt vooral een topverdediger in spe en ziet zo nu en dan nog foutjes, bijvoorbeeld in de Klassieker tegen Feyenoord (6-2). "Hij stond bij sommige tegendoelpunten echt niet goed. Bij De Ligt komt er soms nog weleens een muis doorheen, en misschien zelfs een hond", vertelt hij aan de NOS. Piet de Visser heeft De Ligt 'natuurlijk' al jaren op zijn scoutingslijst staan en is vooral onder de indruk van het koppievan de tiener: "IJzersterk. Op zo'n jonge leeftijd al aanvoerder van Ajax... Dan ben je echt buitencategorie in Nederland. Van mij had hij al twee jaar terug naar Chelsea mogen komen."

Analyticus Pierre van Hooijdonk zou Manchester United een mooie club voor De Ligt vinden, maar Snoeks' collega Arno Vermeulen heeft zijn bedenkingen bij de Premier League. "In de absolute top is de concurrentie waanzinnig. Hoog niveau, heel veel spelen. Dat kan hem ook slopen. In Engeland ben je met 19 jaar nog niks. Hij kan ook op zijn 22e of 23e nog naar Engeland. Virgil van Dijk doet het natuurlijk prima daar, maar die kwam via Celtic." Vermeulen vindt de Serie A een betere optie. "Het is een fabel dat er in Italië heel goed verdedigd wordt. Dat is echt van dertig jaar geleden. En ik vind De Ligt talentvoller dan De Vrij."



Snoeks vindt het jammer dat De Ligt zich bij Ajax niet heeft kunnen ontwikkelen met een oude rot naast hem: "Een Ron Vlaar." Bij een club als Juventus zou hij naast Giorgio Chiellini kunnen spelen, zegt Vermeulen op zijn beurt. "Dan heeft hij iemand naast zich die hem een beetje bij de hand kan nemen in het begin. Het zou wel belangrijk zijn dat hij naar een stabiele club gaat. Een club met een redelijke warmte, waar je als jonge jongen goed ontvangen wordt. Het lijkt mij beter dat hij niet terechtkomt in het labyrint van gekkigheid van clubs als AC Milan, Internaziomale en Lazio."



In de optiek van De Visser past De Ligt bij elke club, dus ook bij Barcelona. "Die hebben een al wat oudere Gerard Piqué achterin staan. De Ligt kan daar zo mee, denk ik. Belangrijk in zijn keuze is dat hij een club kiest waar hij echt kan spelen." Vermeulen is het daarmee eens. "Het is nu ook niet het sterkste deel van het elftal, met Piqué en Samuel Umtiti. Als De Ligt het niveau haalt dat we van hem verwachten, staat er wel meteen iemand bij zo'n geweldige club als Barcelona."

Rafael van der Vaart ziet de Ajacied het liefst naar Duitsland verhuizen. "Ik hoop Bayern München. Dat past het best bij hem en daar hebben ze echt een centrale verdediger nodig. Jérome Boateng zit nu op de bank, Mats Hummels is ook niet al te best en Niklas Süle is helemaal niks, echt verschrikkelijk. Dus ik denk Bayern."