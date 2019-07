Rafael Benitez verlaat Europa en verdubbelt miljoenensalaris in China

Rafael Benitez is de nieuwe trainer van Dalian Yifang, zo meldt de Chinese club dinsdag via de officiele kanalen.

De oefenmeester komt over van , waar hij transfervrij vertrok. Naar verluidt gaat de Spaanse oefenmeester in China ruim het dubbele verdienen dan in zijn tijd bij de Premier League-club.

Benitez verdiende bij Newcastle United op jaarbasis circa 6,5 miljoen euro per jaar en de trainer zou in China dus twee keer dit bedrag per annum opstrijken. De aanstelling van Benitez bij Dalian Yifang komt niet uit de lucht vallen. Diverse media in Engeland en China hadden reeds gemeld dat de coach voor het lucratieve avontuur zou tekenen.



De manager stelde eerder in een statement dat hij ervoor had gekozen om zijn tot 1 juli doorlopende contract in Engeland niet te verlengen omdat zijn ambities volgens hem niet strookten met die van Newcaste United. Dalian Yifang maakte onlangs de weg al vrij voor Benitez door de Zuid-Koreaanse trainer Kang-Hee Choi uit te zwaaien.



Het avontuur in China betekent het eerste dienstverband van Benitez buiten Europa. Eerder was de trainer actief bij onder meer , , , , en . Bij Dalian Yifang krijgt Benitez onder meer te maken met Marek Hamsik en Yannick Ferriera Carrasco. Laatstgenoemde zou graag willen vertrekken uit China en terugkeren naar Europa.