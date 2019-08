Radja Nainggolan laat Inter al na een seizoen achter zich voor oude liefde

Radja Nainggolan keert na ruim vijf jaar terug bij Cagliari, zo maakt de Italiaanse club via de officiële kanalen bekend.

De 31-jarige middenvelder wordt op huurbasis overgenomen van , waar de Belg overbodig was geraakt. Het betekent dat er al na een jaar een einde komt aan de samenwerking tussen Nainggolan en i Nerazzurri .

Wat meespeelt in de beslissing om uiteindelijk voor Cagliari te kiezen is het feit dat de vrouw van Nainggolan ernstig ziek is. Claudia Nainggolan maakte vorige maand via social media namelijk wereldkundig dat ze kanker heeft en dat ze voor een zeer zware periode staat. Daarnaast is ze afkomstig van Sardinië en is het dus wenselijk dat ze de komende tijd dicht bij haar familie is.

Mede hierdoor heeft Nainggolan ervoor gekozen om het eveneens geïnteresseerde af te zeggen. Volgens Sky Italia wilde la Viola zelfs het salaris van naar verluidt 4,5 miljoen euro overnemen. De gesprekken met Internazionale waren bevredigend, maar Nainggolan speelt komend seizoen dus niet in het shirt van Fiorentina.

Cagliari is blij met de tijdelijke terugkeer van de Ninja , zo valt te lezen op de clubsite. “Hij heeft naar zijn hart geluisterd en ervoor gekozen om de mensen van i Rossoblu weer in zijn armen te sluiten.”

Nainggolan kwam in zijn eerste periode bij Cagliari tot 7 doelpunten in 137 wedstrijden. De middenvelder vertrok daarna naar , voordat Internazionale hem vorig jaar oppikte. Zijn contract in het Giuseppe Meazza loopt nog drie seizoenen door.