Rádio Renascença: PSV gaat record breken voor Portugees international

PSV heeft op dit moment de beste papieren om Armindo Tué Na Bangna, kortweg Bruma, in te lijven.

Dat verzekert het Portugese radionetwerk Rádio Renascença vrijdagavond. De Eindhovense club heeft naar verluidt een bedrag van vijftien miljoen euro over voor de 24-jarige flankspeler van . Nooit eerder betaalde men meer voor een speler: Mateja Kezman geldt met een transfersom van veertien miljoen euro nog altijd als de duurste inkomende transfer in de clubhistorie.

Eerder op de dag bevestigde Bruma's zaakwaarnemer Cátio Baldé tegenover SportTV al dat een bod heeft uitgebracht op de aanvaller. Spartak Moskou en zouden ook in de race zijn om de handtekening van Bruma, maar doordat laatstgenoemde club er niet is uitgekomen met Leipzig, zou de zevenvoudig Portugees international hard op weg zijn naar PSV.



Bruma zou door PSV gescout zijn met het oog op het naderende vertrek van Steven Bergwijn en/of Hirving Lozano. Beide aanvallers worden al nagenoeg de gehele zomer in verband gebracht met een transfer: Bergwijn wordt genoemd bij en tal van buitenlandse topclubs, terwijl Lozano hoog op het verlanglijstje van zou staan.



Bruma werd opgeleid door en vertrok in 2013 voor dertien miljoen naar . De Turkse topclub liet hem twee keer op huurbasis vertrekken, naar Gaziantepspor en , alvorens hij definitief de overstap naar RB Leipzig maakte. In Duitsland speelde Bruma in de voorbije twee seizoenen 67 wedstrijden, waarin hij goed was voor 10 doelpunten en 5 assists. In de afgelopen jaargang kon de aanvaller lang niet altijd rekenen op een basisplaats, waardoor RB Leipzig bereid is om mee te werken met een vertrek.