Radio Continental: 'Atlético wil wél twintig miljoen euro betalen aan Ajax'

Atlético Madrid is bereid om twintig miljoen euro neer te tellen voor Nicolás Tagliafico, zo verzekert Radio Continental vrijdag.

Volgens de Argentijnse radiozender is de verdediger van de belangrijkste kandidaat om de linksbackpositie volgend seizoen in te vullen in het Wanda Metropolitano. Omdat meerdere clubs echter belangstelling hebben, wordt het een 'ingewikkelde operatie' voor de huidige nummer twee van LaLiga.

Het is niet de eerste keer dat Tagliafico met Atlético in verband wordt gebracht. Internationale media, waaronder de Spaanse kranten, maakten deze maand meermaals melding van de belangstelling van los Colchoneros . Verder wordt onder meer genoemd; de linksbackpositie is de enige plek in de selectie van trainer Ernesto Valverde die niet dubbel is bezet. Maar Mundo Deportivo verzekerde donderdagnacht dat men de vermeende vraagprijs van twintig miljoen euro niet als marktconform beschouwt in het Camp Nou.



Als de berichtgeving uit Argentinië klopt, is Atlético dus wél bereid om te voldoen aan die vraagprijs. De club heeft voor volgend seizoen behoefte aan versterking, links achterin. Filipe Luis vertrekt zo goed als zeker transfervrij uit het Wanda Metropolitano, net als centrumverdediger annex linksback Lucas Hernández. Laatstgenoemde vertrekt vrijwel zeker naar . Tagliafico, die vrijdagavond met Argentinië oefent tegen Venezuela, heeft een contract tot de zomer van 2022 bij Ajax.



Woensdag zei Tagliafico het 'leuk' te vinden dat er over hem wordt gesproken, maar dat hij zich enkel op het heden concentreert. "We zijn bevoorrecht dat we kunnen voetballen. Het is ons werk, maar we moeten er wel van genieten. Ik doe dat bij het nationale team en mijn club. Ik kan daarom niet nadenken over wat er komen gaat. Dat zou niet netjes zijn tegenover Ajax. We moeten niet op zaken vooruit lopen", aldus de 26-jarige Zuid-Amerikaan.