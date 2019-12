Racisme richting Onana hoorbaar op tv; 'doodziek' Telstar reageert

Telstar heeft na de wedstrijd tegen Ajax (3-4) in de TOTO KNVB Beker een statement gepubliceerd.

Daarin neem het afstand van de uitingen van 'enkele supporters'. Het viel televisiekijkers woensdagavond op dat racistische kreten te horen waren wanneer André Onana, de keeper van , aan de bal was. Dat wordt niet bevestigd door , maar volgens de club zijn er wel onacceptabele dingen gebeurd.

Te horen was dat een of meerdere supporters 'banaantje' riepen richting Onana. Twitteraars maken ook melding van termen als 'homo' en 'kankersukkel'. Tijdens de wedstrijd reageerde Telstar zelf al op Twitter.

"Ook wij krijgen de signalen door dat er dingen geroepen worden die absoluut niet horen bij alles waar wij als club voor staan. Wij zullen er alles aan doen dit voor nu tegen te gaan, maar ook een ieder die zich hieraan schuldig maakt op te sporen en te verbannen", schreef men. Na de wedstrijd volgt een uitgebreider statement van de club.

"Als club zijn wij doodziek van de misdragingen van een aantal die daarmee een negatieve stempel drukken op een avond die verder fantastisch verliep", schrijft Telstar. "Telstar is een club die gelijkheid enorm hoog in het vaandel heeft staan en waar iedereen welkom is."

"Telstar heeft een groot scala aan medewerkers met verschillende achtergronden. Mensen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond, mensen die tot de LGBT-gemeenschap behoren, mannen en vrouwen. Ofwel: iedereen is welkom bij de Witte Leeuwen."

Telstar zegt nimmer te zullen accepteren dat spelers van de eigen ploeg of van de tegenstander 'op een manier worden bejegend die haaks staat op alles wat wij als Telstar zijn'."

"De signalen van vanavond zullen wij dan ook heel serieus nemen. Samen met de verschillende instanties zullen wij alle beschikbare beelden bekijken, analyseren en keihard optreden tegen een ieder die zich misdragen heeft. Nu en in de toekomst. Een strijd die wij graag aangaan en niet zullen opgeven."