Racing Genk heeft goud in handen: "20 tot 25 miljoen euro is een logische prijs"

Sander Berge heeft indruk gemaakt op Napoli.

vorige week stond de middenvelder van in de groepsfase van de oog in oog met de topclub uit de (0-0) en speelde hij een sterke wedstrijd. Inmiddels heeft navraag gedaan naar Berge, zo beaamt Peter Croonen in gesprek met het Italiaanse Radio Kiss Kiss .

"Napoli heeft heel goede beleidsmakers, die onze spelers echt op waarde schatten", stelt Croonen. "Ze hebben navraag gedaan naar onze middenvelder Sander Berge. De bedragen die rondgaan in de media, 20 tot 25 miljoen euro, lijken me wel een terechte schatting van de waarde die hij vertegenwoordigt." Afgelopen zomer claimde Het Laatste Nieuws dat Genk inderdaad 25 miljoen euro wil hebben, toen interesse had.

Berge is een 21-jarige defensieve middenvelder, die in januari 2017 overkwam van Vålerenga IF. Hij werd aangetrokken als opvolger van Wilfred Ndidi, die naar verkaste.

Berge maakte direct indruk in zijn eerste maanden en speelde zich toen al in de kijker bij . De Spanjaarden kwamen in de zomer van 2018 terug met een bod van vijftien miljoen euro, maar Genk verleende geen medewerking aan een transfer.

Berge is uitgegroeid tot een onmisbare kracht op het middenveld van Blauw-Wit . Afgezien van een bekerwedstrijd tegen de amateurs van SK Ronse (0-3 zege) stond hij dit seizoen in elke officiële wedstrijd in de basis; hij werd slechts een keer naar de kant gehaald, drie minuten voor tijd.

De Noor, goed voor zestien interlands, heeft een contract tot de zomer van 2021 bij de huidige nummer zes van de .