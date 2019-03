Race tegen de klok loopt voorspoedig voorafgaand aan Ajax - PSV

Hakim Ziyech ligt op schema voor de wedstrijd tussen Ajax en PSV, zo meldt De Telegraaf vrijdagochtend.

De smaakmaker van de Amsterdammers kan in de middag vermoedelijk een deel van de groepstraining hervatten. Ziyech viel op zondag 17 maart uit met een kuitblessure tijdens het competitieduel met (1-0 nederlaag).

De international moest de wedstrijd van Marokko tegen Malawi (0-0) in de kwalificatie van de Afrika Cup laten schieten, evenals de oefeninterland tegen Argentinië van dinsdag (0-1). Vervolgens werd een race tegen de klok ingezet om op tijd fit te zijn voor de topper tussen en van zondag. Ajax heeft 'goede hoop' over Ziyech te kunnen beschikken.



"Als Ziyech geen terugslag krijgt, lijkt een basisplaats mogelijk", meldt de krant. Toch wordt gesproken van een 'lastige keuze' voor trainer Erik ten Hag. Hoewel de wedstrijd tegen PSV beslissend kan zijn in de strijd om het kampioenschap, denkt men ook al aan de -duels met van 10 en 16 april.



Ajax vreest voor het nemen van te grote risico's met Ziyech. De spelmaker ontbrak op 13 maart al tegen (2-1 zege) en werd vervolgens klaargestoomd voor het duel met AZ klaargestoomd. Na twintig minuten viel hij uit met dezelfde kuitblessure. Als het nog eens misgaat, lijkt de kans aanzienlijk dat de blessure verergert. "Ziyech langere tijd moeten missen, zou een ramp zijn voor Ajax", weet De Telegraaf .