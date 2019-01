'Rabiot is het zat en sleept PSG mogelijk voor de rechter'

Adrien Rabiot zet mogelijk de stap naar de rechter. De middenvelder van Paris Saint-Germain is niet blij met de manier van handelen van zijn club.

Rabiot weigert zijn aflopende contract te verlengen, waardoor de Franse topclub heeft besloten de 23-jarige Fransman te verbannen bij het eerste elftal. Hij overweegt nu juridische stappen te nemen.



De laatste maanden wordt er hevig gespeculeerd over de toekomst van Rabiot. De middenvelder wordt gelinkt met een transfervrije overstap naar Barcelona komende zomer, terwijl er ook verhalen zijn dat de Spaanse topclub bereid is een bedrag te betalen, zodat de speler deze transferwindow al van club wisselt. PSG heeft Rabiot in de tussentijd niet meer nodig bij de hoofdmacht.



De zesvoudig international van Frankrijk werd de laatste trainingssessies verbannen naar de jeugdploeg van PSG, terwijl Rabiot eerder deze maand niet meeging op trainingskamp naar Doha vanwege 'familiaire redenen'. “De club geeft geen verdere publieke reactie op deze beslissing uit respect voor de familie en de geliefden van de speler”, zo meldde PSG.



Volgens L’'Équipe is de speler het nu zat. Hij overweegt drastische maatregelen als PSG besluit hem voor langere tijd te verbannen. Als hij voor een langere periode niet kan meetrainen met het eerste, dan sleept hij PSG voor de rechter, zo klinkt het. Rabiot heeft tot op heden 227 wedstrijden voor PSG gespeeld, met 24 doelpunten en zeventien assists tot gevolg.