Rabiot gespot in nachtclub na fiasco PSG

Paris Saint-Germain werd woensdag op bizarre wijze uit de Champions League gegooid, maar dat weerhield Adrien Rabiot er niet van om op stap te gaan.

Rabiot is bij de Parijzenaren 'persona non grata' geworden, omdat hij met de clubleiding een conflict heeft over een contractverlenging. Volgens zijn moeder Veronique, die tevens zijn zaakwaarnemer is, weigerde PSG afgelopen zomer mee te werken aan een transfer toen Barcelona zich meldde. Daarom weigert Rabiot over een nieuwe samenwerking te praten.



De 23-jarige Fransman mag na dit seizoen transfervrij vertrekken en tot dat moment zal hij waarschijnlijk niet meer in actie komen. Op 11 december speelde Rabiot zijn laatste wedstrijd voor PSG en de middenvelder hoort nooit meer bij de wedstrijdselectie. Er zijn nog steeds geruchten dat hij over enkele maanden alsnog naar Barcelona vertrekt.



La défaite du PSG d'hier soir ?? Rabiot n'en a rien à foutre. Il est partie en boîte juste après le match sombre merde va (vidéo sur instagram (isaachaddad) pic.twitter.com/wCrtVY17Fm — BADDIE👩🏻‍💻 (@baddieparisian1) 7 maart 2019

Zonder Rabiot verknalde PSG woensdagavond voor eigen publiek een 0-2 voorsprong uit de heenwedstrijd tegen Manchester United. De Engelsen wonnen in het Parc des Princes met 1-3, mede door een discutabele strafschop in blessuretijd. Het leek Rabiot allemaal niks te doen, want de Fransman werd enkele uren na de wedstrijd in een nachtclub gezien.Afgelopen zomer zorgde Rabiot in eigen land ook al voor ophef toen hij een plek weigerde op de reservelijst van bondscoach Didier Deschamps voor het WK. Les Bleus kroonden zich vervolgens in Rusland tot wereldkampioen.