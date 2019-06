Rabiot geeft hint over toekomst: "Ik heb met Juventus gesproken"

Adrien Rabiot heeft een gesprek gevoerd met Juventus, terwijl hij ook de deur open laat voor een overstap naar Manchester United.

De Franse middenvelder is in bezit van een aflopend contract nadat hij weigerde zijn toekomst te verbinden aan Paris Saint-Germain. De Franse landskampioen nam geen halve maatregelen en liet Rabiot sinds 11 december 2018 geen wedstrijd meer spelen. Hij blijft desondanks een interessante optie voor verschillende clubs in Europa.

"Ik heb met gesproken. Het is een geweldige club waar iedereen graag zou willen spelen", vertelt Rabiot in gesprek met Corriere dello Sport. "Ik hou zoveel van Italië, het is hier fantastisch. Een veeleisend seizoen wacht voor mij."

"Bij Juventus? Juve heeft me bekeken en we praatten overover, maar ik kan niets zeggen. ? Het is dezelfde situatie als vorig jaar, ik moet beslissen. Ik ben nu op vakantie. Binnenkort zul je het weten."

Rabiot, die een korte periode in de jeugdopleiding van speelde, kwam in totaal tot 227 wedstrijden voor en was daarin 24 keer trefzeker en gaf 17 assists.