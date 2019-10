Rabbi Matondo: Schalke's vleugelaanvaller treedt in de voetsporen van Sancho na Sané te doen hebben vergeten

De negentienjarige verliet Manchester City voor de Bundesliga in januari en na een moeizaam begin maakt hij nu naam in Gelsenkirchen.

Ondanks dat hij de club in 2016 verliet, blijven fans van trots wanneer iemand de naam van Leroy Sané noemt. Supporters in Gelsenkirchen herinneren zich zijn eerste stappen in het voetbal op het hoogste niveau nog voor zijn transfer naar , waar hij een van de meest verwoestende vleugelspelers ter wereld werd.

Sindsdien heeft grootmacht in de echter moeite gehad om een vervanger voor Sané te vinden. En na drie jaar proberen lijken ze er eindelijk een gevonden te hebben. Rabbi Matondo heeft zich aangesloten bij club nadat zijn kansen bij City schaars waren, gedeeltelijk vanwege de aanwezigheid van Sané.

Na in januari 2019 aangetrokken te zijn voor negen miljoen euro, kende Matondo een moeizame start bij Schalke. Nadat hij in september negentien jaar oud werd, zijn er echter de tekenen dat hij op het punt staat om door te breken in Duitsland onder leiding van David Wagner.

Nadat hij zijn opleiding in de jeugd van was begonnen, werd Matondo in 2016 voor City gecontracteerd. Door het protest dat Cardiff aantekende mocht hij tot maart 2017 zijn nieuwe club niet vertegenwoordigen. De club uit Wales kreeg een compensatie van ongeveer 500.000 pond, ondanks dat hun beroep tegen de transfer werd geweigerd.

Matondo maakte meteen indruk in een groep spelers geboren in 2000, waaronder Jadon Sancho en Phil Foden. In augustus 2017 had hij een basisplaats bij Onder 23 en begon te scoren in de EFL Trophy, tegen de ploegen uit de lagere divisies in de Engelse voetbalpiramide.

Ondertussen maakte hij ook indruk op het trainingsveld, vooral als het ging om zijn snelheid. Tijdens een interne sprinttest noteerde hij een tijd van 2,62 seconden over de afstand van 20 meter, waarmee hij het record versloeg dat eerder in handen was van Sané. Nadat de Duitse international van Matondo's prestatie had gehoord, daagde hij de tiener uit voor een één-tegen-één race, waarin de jongeling wederom de snelste bleek te zijn.

"Ik ben niet bijzonder onder de indruk van het feit dat ik de snelste speler was. Snelheid is belangrijk vandaag de dag, maar het is niet alles", was Matondo's afgemeten reactie toen hem in een recente interview in Duitsland naar de prestatie werd gevraagd. Veel potentiële voetballer zijn snel geweest, maar slechts enkelen hebben het talent dat nodig is om het goed te gebruiken op het veld.

Er is geen twijfel dat Matondo die kwaliteit bezit, maar om door te breken bij City is misschien moeilijker dan bij elke andere club op de planeet op dit moment. Met Sané, Raheem Sterling, Riyad Mahrez en Bernardo Silva boven hem in de pikorde, werd de beslissing genomen voor de speler, die in november 2018 al zijn interlanddebuut voor Wales had gemaakt, om te vertrekken

"Hij is ongelooflijk snel en een jong talent, ik weet hoe goed hij is", was de reactie van Josep Guardiola toen berichten over het potentiële vertrek van Matondo zich aandienden. "Deze club werkt zo goed. We hebben vertrouwen in alle spelers van de opleiding. Als ze geduld willen hebben en blijven; als ze willen vertrekken, vertrekken ze."

Matondo's beslissing was genomen - hij ging vertrekken.

Na zijn komst bij Schalke maakte hij direct zijn debuut, waar hij een kwartier voor tijd inviel in de 2-0 nederlaag tegen . Twee weken later had hij zijn eerste basisplaats tegen . De club voerde echter een strijd tegen degradatie en trainer Domenico Tedesco werd in maart ontslagen, waardoor de kansen van de tiener steeds beperkter werden.

De komst van Wagner als definitieve opvolger van Tedesco in de zomer bood hoop voor Matondo, maar nadat hij een blessured opliep in de voorbereiding, was hij uitgeschakeld voor de openingsmaand van het seizoen 2019/20. Toen hij eenmaal fit was, hoefde hij niet lang te wachten om de kans te krijgen om te laten zien waartoe hij in staat is.

Voor het eerst sinds februari begon Matondo op 28 septemter tegen RB Leizpig in de basis en hij was in topvorm. Velen zien in Leizpig een ploeg die kan meestrijden om de landstitel in de Bundesliga, maar Matondo veroorzaakte herhaaldelijk defensieve problemen met zijn ongelooflijke snelheid en directe manier van dribbelen. Hij bekroonde een uitstekende wedstrijd met zijn eerste doelpunt op het hoogste niveau tijdens de 3-1 zege. Matondo had zich laten gelden in Duitsland, en niet eerder.

Niet verwonderlijk gezien waar hij vandaan kwam, hadden velen een vergelijkbare impact van Matondo verwacht zoals Sancho tijdens zijn eerste seizoen bij . De voormalige vleugelspeler van City had twaalf keer gescoord en gaf zeventien assists tijdens zijn debuutseizoen in het Westfalenstadion. Dankzij zijn prestaties won hij in maart Goal's NxGn-award voor de beste tiener ter wereld.

Lees beneden verder

"Toen ik in Duitsland kwam, schreef Jadon mij", vertelde Matondo aan TalkSport toen hem werd gevraagd of hij mogelijk in de voetsporen van de Engelse international zou treden. "Hij gaf me tips en legt uit hoe het is Duitsland is. Het was geweldig om met hem te praten en te horen wat hij heeft meegemaakt."

Matondo is sindsdien verhuisd naar zijn eigen appartement nadat hij in Duitsland in een hotelkamer was begonnen met zijn vader en broer. Hij volgt regelmatig Duitse lessen na de training, waarbij Sané hem ook enkele tips heeft gegeven voor de grootste stap van zijn jonge leven.

Het evenaren van de prestaties van Sancho is misschien teveel gevraagd voor Matondo, maar dat betekent niet dat hij niet een van de beste vleugelspelers in de Bundesliga, zo niet Europa, kan worden. Nu hij een basisspeler is bij Schalke, dat zich mengt om de bovenste plaatsen op de ranglijst, is de tijp rijp voor hem om eindelijk te laten zien waartoe hij in staat is.